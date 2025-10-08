Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Las camisetas propalestinas de Xàtiva llegan al Congreso

Nahuel González, de EU, interviene en el Congreso con una camiseta retro hecha en Xàtiva.

Nahuel González, de EU, interviene en el Congreso con una camiseta retro hecha en Xàtiva. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Desde hace tiempo que la vestimenta es parte del lenguaje político en los parlamentos y ahora, con el tema palestino candente, las reivindicaciones por este pueblo suelen ocupar un puesto destacado en las prendas de sus señorías. Se vieron varias este miércoles en el Congreso, aunque una destacó por su guiño en clave valenciana. Fue la que portaba el diputado de Esquerra Unida Nahuel González, con marca y diseño propio salido desde Xàtiva.

En concreto, el parlamentario adscrito en el Grupo Sumar lució una camiseta de Ubeefe dentro de sus camisetas de estética retro relacionadas con el mundo del fútbol. En esta ocasión está vinculada con Palestina. De hecho, el diseño que ha lucido lo han producido bajo pedido del colectivo BDS País Valencià. "El sector taurino y los sionistas llamándome “piojoso y perroflauta” por subir a la tribuna a defender a los animales con esta preciosa camiseta de @ube_efe y @BDSPaisValencia solo me llena de orgullo. Viva la lucha por la vida", dijo en sus redes sociales González presumiendo de camiseta.

