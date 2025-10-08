Vaivén
Las camisetas propalestinas de Xàtiva llegan al Congreso
Desde hace tiempo que la vestimenta es parte del lenguaje político en los parlamentos y ahora, con el tema palestino candente, las reivindicaciones por este pueblo suelen ocupar un puesto destacado en las prendas de sus señorías. Se vieron varias este miércoles en el Congreso, aunque una destacó por su guiño en clave valenciana. Fue la que portaba el diputado de Esquerra Unida Nahuel González, con marca y diseño propio salido desde Xàtiva.
En concreto, el parlamentario adscrito en el Grupo Sumar lució una camiseta de Ubeefe dentro de sus camisetas de estética retro relacionadas con el mundo del fútbol. En esta ocasión está vinculada con Palestina. De hecho, el diseño que ha lucido lo han producido bajo pedido del colectivo BDS País Valencià. "El sector taurino y los sionistas llamándome “piojoso y perroflauta” por subir a la tribuna a defender a los animales con esta preciosa camiseta de @ube_efe y @BDSPaisValencia solo me llena de orgullo. Viva la lucha por la vida", dijo en sus redes sociales González presumiendo de camiseta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Miguel Polo, presidente de la CHJ: 'Con 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada. La gravedad fueron los 2.000 de Horteta y 1.000 del Gallego