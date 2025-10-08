Las campañas alternativas de la izquierda por el 9 d'Octubre

La izquierda sigue celebrando el 9 d'Octubre aunque sea desde la oposición. PSPV y Compromís han lanzado este lunes, casi al unísono, sendas campañas alternativas con las que se suman al día de la Comunitat Valenciana y, a la vez, vuelven a cargar contra Carlos Mazón y su Consell, con la dana como elemento central en ambos casos.

'La dignitat d'un poble. La indecència d'un govern' es el lema escogido por Compromís, que ha situado una valla publicitaria con ese eslogan en plena zona cero, en la carretera CV-400 a su paso por Paiporta y Benetússer, dos de los municipios más golpeados por la barrancada del 29 de octubre.

La imagen se divide en dos escenas. En la primera, la relativa a la "dignidad de un pueblo", aparecen dos voluntarios de la dana en tareas de limpieza, mientras en la segunda, bajo el título "la indecencia de un gobierno", se representa una comida y aparecen unas copas de vino, en lo que parece una evidente alusión al ágape de Mazón en El Ventorro.

La coalición señala que la iniciativa "busca recordar la perseverancia y el esfuerzo colectivo del pueblo valenciano en la reconstrucción a la vez que denuncia la negligente gestión del Consell de Carlos Mazón en la catástrofe".

El PSPV, entre 2015 y el 29-O

El PSPV, por su parte, ha optado por una campaña más institucional que incluye el habitual cartel promocional del 9 d'Octubre. En él destaca un nueve formado por figuras geométricas que alternan los tres colores de la senyera y se puede leer el lema 'Per l'autogovern, ho arreglarem de nou'.

Campaña del PSPV para el 9 d'Octubre. / Levante-EMV

Los socialistas reformulan así el eslogan con el que Ximo Puig recuperó la Generalitat en 2015, tras 20 años de gobiernos del PP. Según explica el partido, con este mensaje se "anima a la ciudadanía a reivindicar con orgullo los valores del autogobierno frente a quienes buscan desprestigiarlo y detetiorarlo desde dentro de las instituciones".