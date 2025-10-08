El Consell destina 32,2 millones a medicamentos para tratar hemorragias en pacientes con hemofilia A
La duración del contrato para la adquisición y suministro de esas medicinas es de dos años con posibilidad de prórroga por otro año más
El Consell ha autorizado la adquisición y suministro de medicamentos de factor VIII de coagulación recombinante destinados a los centros de la sanidad pública valenciana. Se trata de diversos medicamentos de uso hospitalario, que están indicados para el tratamiento y la profilaxis de las hemorragias en pacientes con Hemofilia A (con deficiencia congénita de factor VIII). El expediente de contratación se divide en 12 lotes con principios activos pertenecientes al subgrupo terapéutico B02BD - factores de coagulación sanguínea.
Suministros a toda la sanidad pública
El valor estimado del contrato asciende a 32,2 millones de euros, y la duración es de dos años con posibilidad de prorrogarse otro año más con el fin de dar una adecuada estabilidad al marco contractual necesario para cubrir la demanda de estos medicamentos en el sistema sanitario público de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta que es una necesidad recurrente. Por tanto, el suministro de estos medicamentos se debe planificar a largo plazo.
Este contrato se adhiere al Acuerdo Marco Estatal (AME 2024/128), para el suministro respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos de Factor VIII de la coagulación recombinante para varias comunidades autónomas y centros del Ingesa en Ceuta y Melilla.
