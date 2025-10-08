Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell destina 32,2 millones a medicamentos para tratar hemorragias en pacientes con hemofilia A

La duración del contrato para la adquisición y suministro de esas medicinas es de dos años con posibilidad de prórroga por otro año más

La Generalitat adjudica el contrato de los fármacos de la hemofilia

La Generalitat adjudica el contrato de los fármacos de la hemofilia / HECTOR FUENTES

Redacción Levante-EMV

València

El Consell ha autorizado la adquisición y suministro de medicamentos de factor VIII de coagulación recombinante destinados a los centros de la sanidad pública valenciana. Se trata de diversos medicamentos de uso hospitalario, que están indicados para el tratamiento y la profilaxis de las hemorragias en pacientes con Hemofilia A (con deficiencia congénita de factor VIII). El expediente de contratación se divide en 12 lotes con principios activos pertenecientes al subgrupo terapéutico B02BD - factores de coagulación sanguínea.

Suministros a toda la sanidad pública

El valor estimado del contrato asciende a 32,2 millones de euros, y la duración es de dos años con posibilidad de prorrogarse otro año más con el fin de dar una adecuada estabilidad al marco contractual necesario para cubrir la demanda de estos medicamentos en el sistema sanitario público de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta que es una necesidad recurrente. Por tanto, el suministro de estos medicamentos se debe planificar a largo plazo.

Este contrato se adhiere al Acuerdo Marco Estatal (AME 2024/128), para el suministro respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos de Factor VIII de la coagulación recombinante para varias comunidades autónomas y centros del Ingesa en Ceuta y Melilla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  2. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  3. Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
  4. Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
  5. El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
  6. Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València
  7. Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
  8. «Mazón debe asumir la parte dura de la reconstrucción y no volver a presentarse»

La UV carga contra el nuevo acuerdo de financiación de las universidades: "no es una mejora real"

La UV carga contra el nuevo acuerdo de financiación de las universidades: "no es una mejora real"

PSPV y PP se enzarzan por la gestión de las mamografías con el caso andaluz de fondo

PSPV y PP se enzarzan por la gestión de las mamografías con el caso andaluz de fondo

Mercedes, denunciante de retrasos en el cribado de mama: "Cinco meses después de la mamografía me dijeron que tenía cáncer "

Mercedes, denunciante de retrasos en el cribado de mama: "Cinco meses después de la mamografía me dijeron que tenía cáncer "

Acció Cultural del País Valencià pide a la jueza de la dana que recabe "todas las imágenes del 29-O" a la productora y la Generalitat

Acció Cultural del País Valencià pide a la jueza de la dana que recabe "todas las imágenes del 29-O" a la productora y la Generalitat

Un técnico forestal advirtió a Basset en el Cecopi que el agua "impedía a trabajadores salir" en Riba-roja antes de las 19 horas

Un técnico forestal advirtió a Basset en el Cecopi que el agua "impedía a trabajadores salir" en Riba-roja antes de las 19 horas

El malestar por la vivienda crece, aunque la espera sanitaria es el principal problema

El malestar por la vivienda crece, aunque la espera sanitaria es el principal problema

El Consell invierte 6,6 millones en monitorizar y digitalizar 467 depuradoras

El Consell invierte 6,6 millones en monitorizar y digitalizar 467 depuradoras

El Consell destina 32,2 millones a medicamentos para tratar hemorragias en pacientes con hemofilia A

El Consell destina 32,2 millones a medicamentos para tratar hemorragias en pacientes con hemofilia A
Tracking Pixel Contents