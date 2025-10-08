Llega la dana Alice: La Aemet confirma las lluvias torrenciales y las inundaciones en Valencia

La dana Alice llega a partir de la tarde del miércoles a Valencia y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado las alertas por lluvias y tormentas en todo el territorio. Se espera mucha agua, más de 60 l/m2 en una hora en algunos puntos y también acumulados de más de 140 l/m2, aunque la Aemet habla incluso de más de 100 l/m2 en apenas cuatro horas.

Por el momento, la previsión del tiempo en Valencia elaborada por la Aemet anuncia precipitaciones muy intensas a partir de hoy, concretamente desde la madrugada, y durante al menos los próximos dos días, aunque el episodio de lluvias se prolongará incluso más allá del fin de semana.

Alerta en Valencia: hay peligro de trombas de agua

De momento, la Aemet ha activado la alerta naranja en aquellos lugares donde espera más lluvia a priori, aunque la situación de inestabilidad se extenderá por todo el territorio desde la próxima medianoche.

Con motivo de este nuevo episodio de lluvias, provocado por la llegada de una lengua de aire polar en la que se formará una dana que se ha dado en bautizar como Alice, la Aemet ha emitido un aviso especial en el que advierte que se darán "precipitaciones muy fuertes y persistentes" que afectarán a casi todo el litoral español mediterráneo, con especial incidencia en la costa de Valencia y Alicante.

Allí se pueden recoger cantidades astronómicas de lluvia como los más de 60 litros por metro cuadrado en una hora que la Aemet señala que pueden caer en el litoral sur de Valencia, o los más de 140 l/m2 en doce horas que se pueden acumular en esa misma zona.

La dana Alice originará tormentas y fuertes lluvias a partir de hoy en Valencia, según alerta la Aemet. / Levante-EMV

Según el aviso especial de la Aemet, en principio "las zonas de mayores acumulados" serán "el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante, donde las lluvias podrán ser localmente torrenciales (superiores a 60 l/m2 en una hora)" y convertirse en auténticas trombas de agua.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología advierte que estos intensos chubascos " dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el peligro potencial" para las personas "es elevado".

Las precipitaciones, además, pueden darse en forma de tormenta y descargar también con granizo, aunque el principal riesgo es que alcancen "intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial, en los litorales y de Valencia, Alicante y las Pitiusas, donde podrían superarse los 100 l/m2 en apenas 4-6 horas", especifica la Aemet.

Y no será lo peor, puesto que el viernes y el sábado se espera que sean los días álgidos de la acción de la dana Alice. En esas jornadas, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia los aguaceros "más intensos en Valencia, Alicante y Murcia, donde serán muy fuertes de manera local, probablemente de intensidad torrencial y con acumulados que podrían superar los 140 l/m2 en doce horas, de manera más probable en la provincia de Valencia".