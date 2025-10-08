La dana Alice se hará fuerte en Valencia durante días: La Aemet indica dónde lloverá más

La dana Alice, la primera de la temporada y la primera en ser bautizada, está a punto de empezar a afectar a Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado varias alertas por lluvias y tormentas que afectarán a todo el territorio, donde se espera recoger más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y alcanzar acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en un intervalo de apenas cuatro horas.

La Aemet ha emitido un aviso especial con motivo de este nuevo episodio de intensas lluvias en Valencia en el que habla de "lluvias torrenciales" y advierte de que pueden darse "inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas", por lo que alerta de que "el peligro potencial" para las personas "es elevado".

Las zonas de Valencia donde lloverá más

La Aemet ha activado la alerta naranja en aquellas zonas en las que considera problable que caiga más agua. Los peores días del temporal serán el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, según el aviso especial meteorológico, que detalla que esas dos jornadas registrarán los chubascos "más intensos en Valencia, Alicante y Murcia".

En estas zonas serán "muy fuertes de manera local, probablemente de intensidad torrencial y con acumulados que podrían superar los 140 l/m2 en doce horas, de manera más probable en la provincia de Valencia", detalla la Agencia Estatal de Meteorología.

En algunos puntos, además, se anuncian precipitaciones de más de 60 l/m2 en una hora y acumulados de más de 100 l/m2 en cuatro horas. En el aviso especial, la Aemet indica que los "mayores acumulados se darán en "el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante, donde las lluvias podrán ser localmente torrenciales".

Es por este motivo que la Aemet ya ha activado para el jueves 9 y el viernes 10 de octubre la alerta naranja por lluvias muy fuertes en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, las zonas probablemente donde más lluvia se espera durante la acción de la dana Alice.

La alerta naranja también permanecerá vigente el jueves 9 de octubre en el litoral norte de Valencia, donde se prevén precipitaciones de más de 40 l/m2 en una hora y acumulados de más de 100 l/m2 en doce horas. El viernes 10 de octubre la alerta naranja copará el sur de Valencia, tanto en el interior como en el litoral, aunque es en la costa donde se anuncia lo peor. En el sur de la provincia pueden recogerse en esa jornada más de 60 l/m2 en una hora y acumularse más de 140 l/m2 en doce horas.

No obstante, el resto del territorio de Valencia estará también desde el miércoles por la tarde bajo el influjo de la dana Alice en una situación de inestabilidad que se prolongará más allá del fin de semana. En toda la provincia pueden darse chubascos intensos de manera local, así como tormentas con granizo y rachas fuertes de viento. Únicamente se salvará de las alertas meteorológicas el interior norte de Valencia y sólo un día: el viernes 10 de octubre esta zona estaría relativamente libre de lluvias, a diferencia de lo que ocurrirá en el resto de la provincia.