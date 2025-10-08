Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha modificado las alertas por lluvias y tormentas ante la inminente llegada hoy de la dana Alice. Los avisos advierten de la posible caída de muchos litros de agua en muy poco tiempo, además de acumulados muy importantes, como más de 60 litros por metro cuadradado en una hora o más de 140 litros en doce horas.

La alerta naranjase ha activado en el litoral y el sur de la provincia de Valencia, puesto que se espera que estas sean las zonas donde la dana Alice golpee con más fuerza. El aviso se prolongará al menos durante dos días, aunque no se descarta que la Aemet modifique las alertas o las extienda en función de la evolución de este nuevo episodio e lluvias.

Las alertas de la Aemet por zonas y día a día

Hoy miércoles, 8 de octubre, se activa la alerta amarilla en toda la provincia de Valencia y mañana los avisos pasan a ser naranjas en muchos puntos del territorio, al igual que ocurrirá el viernes 10 de octubre. A continuación, las alertas de la Aemet de forma detallada para hoy y los próximos días en Valencia:

Miércoles 8 de octubre

ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS : en toda la provincia. Comenzará a las 17.00 horas en el interior y a las 20.00 horas en el litoral. Peligro de lluvias de más de 30 l/m2 en una hora y acumulados de más de 60 l/m2 en doce horas.

: en toda la provincia. Comenzará a las 17.00 horas en el interior y a las 20.00 horas en el litoral. Peligro de lluvias de más de 30 l/m2 en una hora y acumulados de más de 60 l/m2 en doce horas. ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS: en toda la provincia. En el interior se activará también a las 17.00 horas y, en el litoral, a las 20.00 horas. En ambas zonas hay riesgo de que caiga granizo y se registren fuertes rachas de viento.

Jueves 9 de octubre

ALERTA NARANJA POR LLUVIAS : en el litoral desde esta próxima medianoche. En la costa norte se extinguirá a las 15.00 horas de mañana y en el sur, estará activa durante toda la jornada y se prolongará incluso hasta el día siguiente. En el litoral norte pueden caer lluvias de más de 40 l/m2 en una hora y dejar acumulados de más de 100 en doce horas, mientras que en el litoral sur pueden registrarse trombas de más de 60 l/m2 a la hora y acumulados de más de 100 en doce horas.

: en el litoral desde esta próxima medianoche. En la costa norte se extinguirá a las 15.00 horas de mañana y en el sur, estará activa durante toda la jornada y se prolongará incluso hasta el día siguiente. En el litoral norte pueden caer lluvias de más de 40 l/m2 en una hora y dejar acumulados de más de 100 en doce horas, mientras que en el litoral sur pueden registrarse trombas de más de 60 l/m2 a la hora y acumulados de más de 100 en doce horas. ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS : en todo el interior de Valencia desde las 17.00 horas y en litoral norte desde las 15.00 horas, una vez finalizada la alerta naranja. Esta alerta se extinguirá en la costa norte a medianoche. La Aemet advierte porque hay riesgo de que se registren precipitaciones de más de 30 l/m2 en una hora y acumulados de más de 80 l/m2 en doce horas.

: en todo el interior de Valencia desde las 17.00 horas y en litoral norte desde las 15.00 horas, una vez finalizada la alerta naranja. Esta alerta se extinguirá en la costa norte a medianoche. La Aemet advierte porque hay riesgo de que se registren precipitaciones de más de 30 l/m2 en una hora y acumulados de más de 80 l/m2 en doce horas. ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS: en toda la provincia de Valencia desde el miércoles. En el interior norte finalizará a las 12 del mediodía y en el resto del territorio, a medianoche. Peligro de tormentas con granizo y fuertes rachas de viento.

Viernes 10 de octubre