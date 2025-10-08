DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre

La dana Alice, la primera de la temporada, llegará hoy a la Comunitat Valenciana, donde se espera que golpee con fuerza en los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado la alerta naranja en el litoral sur de Valencia y la costa norte de Alicante.

Lo peor del episodio tendrá lugar, en principio, al sur del Golfo de Valencia, donde se anuncian lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 100 en doce horas. La inestabilidad se mantendrá al menos hasta el próximo domingo y las alertas meteorológicas podrán ir cambiando conforme evolucione o se desplace la dana.

Lluvias en Valencia: última hora de la dana Alice

Aplazan el festival Nòdul y lo dejan para noviembre El festival Nòdul, que organizan Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Cotes, Sellent y Sumacàrcer, ha sido aplazado tras la activación por parte de la Aemet de la alerta naranja por lluvias para el 9 d'Octubre. El evento se celebrará en el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Puçol traslada el acto institucional del 9 d'Octubre a la Casa de la Cultura El concierto de Santa Cecilia que se iba a celebrar en Puçol con motivo del 9 d'Octubre y el acto institucional por el Día de la Comunitat Valenciana se trasladan a la Casa de la Cultura ante la previsión de lluvias por la llegada de la dana Alice.

Alzira traslada el acto institucional del 9 d'Octubre al ayuntamiento Alzira, además de adelantar el concierto del 8 de octubre por las lluvias, también ha optado por trasladar el acto institucional que tradicionalmente se celebra en la plaça de la Constitució al salón de plenos, en el ayuntamiento, para esquivar las precipitaciones que se prevé que caigan mañana en la localidad.

Albal cancela las actividades infantiles del 9 d'Octubre y del domingo, día de la Hispanidad Albal es otro de los municipios que ha decidido suspender algunas de las actividades previstas para la celebración del 9 d'Octubre ante la llegada de la dana Alice y la previsión de lluvias intensas; en este caso, ha anulado las actividades infantiles que se habían organizado para mañana jueves y para el domingo 12, día de la Hispanidad.

Sedaví suspende el concurso de all i pebre y modifica la entrega de premios Octavià Sedaví también ha suspendido el concurso d'all i pebre previsto para hoy miércoles 8 de octubre, además de modificar la entrega de premios Octavià, que se llevará a cabo mañana jueves y se celebrará en el juzgado de paz, sin el recorrido previo habitual debido a la previsión meteorológica.

Cartel del concierto del 8 de octubre en Alzira. / Ajuntament d'Alzira Alzira adelanta el concierto del 8 de octubre El Ayuntamiento de Alzira ha adelantado el concierto de hoy, 8 de octubre, en el Recinto Ferial de la localidad y en el que actuará, entre otros, la Fúmiga. La decisión se ha tomado tras consultar la previsión meteorológica de la Aemet y se ha optado por no cancelar y adelantar el concierto a las 19.30 horas para evitar la lluvia, que se anuncia más tarde.

La dana Alice golpeará Valencia con fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales La Aemet ha activado las alertas meteorológicas para hoy y mañana. El aviso amarillo estará en vigor hoy, miércoles 8, en toda la provincia mientras que mañana jueves 9 cambiará a alerta naranja en el litoral sur de Valencia. No obstante, no se descarta que estas alertas puedan extenderse al fin de semana e incluso cambiar en caso de que la evolución meteorológica tome tintes más adversos.

Silla y Benetússer suspenden las paellas populares Las cancelaciones de actos con motivo del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, no se están haciendo esperar tras conocer que la Aemet espera lluvias intensas en esta jornada, en la que incluso ha activado la alerta naranja en el litoral sur de la provincia. En l'Horta, las localidades de Silla y Benetússer han suspendido sus paellas populares ante la previsión meteorológica.