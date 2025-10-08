Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre

El episodio de precipitaciones se prolongará durante varios días

La dana Alice originará tormentas y fuertes lluvias a partir de hoy en Valencia, según alerta la Aemet.

La dana Alice originará tormentas y fuertes lluvias a partir de hoy en Valencia, según alerta la Aemet. / Levante-EMV

Marga Vázquez

València

La dana Alice, la primera de la temporada, llegará hoy a la Comunitat Valenciana, donde se espera que golpee con fuerza en los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado la alerta naranja en el litoral sur de Valencia y la costa norte de Alicante.

Lo peor del episodio tendrá lugar, en principio, al sur del Golfo de Valencia, donde se anuncian lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 100 en doce horas. La inestabilidad se mantendrá al menos hasta el próximo domingo y las alertas meteorológicas podrán ir cambiando conforme evolucione o se desplace la dana.

Lluvias en Valencia: última hora de la dana Alice

