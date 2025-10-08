Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre por la alerta naranja

La decisión se adopta para "evitar los desplazamientos de más de 400 personas invitadas al acto institucional" y por recomendación de Emergencias

Mazón emitirá este jueves una declaración institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, interviene tras firmar junto a los rectores de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana el acuerdo de financiación para el periodo 2026-2029, a 8 de octubre de 2025, en Valencia, Comunitad Valenciana (España). La Universitat de València (UV) critica el nuevo acuerdo de financiación universitaria entre la Generalitat y las universidades, al considerar que perpetúa desigualdades y mantiene incertidumbres derivadas de la actual Ley de Universidades (LOSU). 08 OCTUBRE 2025;CALROS MAZÓN;RECTORES;UNIVERSIDAD PÚBLICA;FINANCIACIÓN;2026-2030;VALENCIA;COMUNIDAD VALENCIANA Rober Solsona / Europa Press 08/10/2025. CARLOS MAZÓN;Rober Solsona

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, interviene tras firmar junto a los rectores de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana el acuerdo de financiación para el periodo 2026-2029, a 8 de octubre de 2025, en Valencia, Comunitad Valenciana (España). La Universitat de València (UV) critica el nuevo acuerdo de financiación universitaria entre la Generalitat y las universidades, al considerar que perpetúa desigualdades y mantiene incertidumbres derivadas de la actual Ley de Universidades (LOSU). 08 OCTUBRE 2025;CALROS MAZÓN;RECTORES;UNIVERSIDAD PÚBLICA;FINANCIACIÓN;2026-2030;VALENCIA;COMUNIDAD VALENCIANA Rober Solsona / Europa Press 08/10/2025. CARLOS MAZÓN;Rober Solsona / Rober Solsona / Europa Press

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

La Generalitat ha aplazado el acto institucional con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana por recomendación de la Conselleria de Emergencias e Interior tras activarse el aviso de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante por previsión de fuertes lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Generalitat ha adoptado aplazar la entrega de los galardones del 9 d’Octubre, acto institucional al que estaban invitadas más de 400 personas, para evitar desplazamientos, tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica. 

Además, entre los galardonados con las distinciones de la Generalitat se encuentran servicios de emergencias, entidades y organismos que deben permanecer en alerta por el episodio de lluvias. También estaban invitados a la celebración alcaldes de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que deben permanecer en sus municipios realizando el seguimiento de los avisos que emita el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Del mismo modo, estaba previsto que acudiesen al acto galardonados e invitados de diferentes ámbitos empresariales, sociales y culturales, y representantes institucionales de otras comunidades autónomas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, emitirá este jueves una declaración institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. En cuanto al acto de entrega de las distinciones de 2025, se determinará próximamente una nueva fecha.

Según la predicción de Aemet para el jueves 9 de octubre se prevé acumulados de 100 milímetros en 12 horas en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia para la franja comprendida entre las 00.00 y las 24.00 horas, intensidad que también mantiene para el litoral norte de Valencia de 00.00 a 15.00 horas y para el litoral sur de Alicante de 6.00 a 24.00 horas. 

Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la alerta naranja para el litoral de las provincias de Valencia y Alicante y amarilla para el interior de Valencia y Alicante, así como para el interior sur de Castellón y todo el litoral de la provincia de Castellón, y la ha remitido a ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias, recomendando además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  2. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  3. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  4. Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
  5. Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
  6. Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
  7. El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
  8. Miguel Polo, presidente de la CHJ: 'Con 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada. La gravedad fueron los 2.000 de Horteta y 1.000 del Gallego

La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes para vigilar los barrancos el 29-O

La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes para vigilar los barrancos el 29-O

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José María Ángel

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José María Ángel

La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre por la alerta naranja

La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre por la alerta naranja

Nuevos retrasos y aglomeraciones en las líneas 4, 6 y 8 del tranvía por cambios en el sistema de señalización

Nuevos retrasos y aglomeraciones en las líneas 4, 6 y 8 del tranvía por cambios en el sistema de señalización

Gan Pampols se n’anirà “satisfet” del Consell: “Hem fet el que hem pogut”

Gan Pampols se n’anirà “satisfet” del Consell: “Hem fet el que hem pogut”

L’Eliana celebra el Día de la Policía Local 2025 con 65 distinciones

L’Eliana celebra el Día de la Policía Local 2025 con 65 distinciones

La ceremonia de la 37 edición de los Premios Rei Jaume I 2025 tendrá lugar el próximo 25 de noviembre

La ceremonia de la 37 edición de los Premios Rei Jaume I 2025 tendrá lugar el próximo 25 de noviembre

Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet

Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet
Tracking Pixel Contents