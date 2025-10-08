La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes para vigilar los barrancos el 29-O

La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes medioambientales para vigilar los barrancos el 29 de octubre (29-O), según declaró ayer una técnica de Emergencias en su declaración como testigo. A raiz de esta declaración testifical, la instructora también ha dirigido un oficio a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio "a fin de que acredite el modo o medio de comunicación que se utilizó el día de la dana para realizar al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) el ofrecimiento de agentes medioambientales para el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistema de regulación y zonas inundables, ofrecimiento del que consta una comunicación interna suscrita por el director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat".

La letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja también ha dictado una diligencia de ordenación por la que se fijan nuevas fechas para las declaraciones de cuatro testigos, entre ellos, el próximo 20 de noviembre, del director general de Medio Natural, Luis Gomis, que el día de la dana ofreció los agentes medioambientales, pero nada se dijo en ese informe que el día anterior se denegaron esos mismos agentes medioambientales.

En la providencia notificada, la magistrada acuerda citar a tres trabajadores de emergencias, así como recabar la grabación de una llamada entre la técnica de la Conselleria de Emergencias que declaró ayer como testigo y el Consorcio Provincial de Bomberos el 29 de octubre de 2024, que permitirá concretar quién y por qué retiró a los bomberos desplazados a controlar el caudal del barranco del Poyo y del río Magro a las 14.45 horas del 29-O.