Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes para vigilar los barrancos el 29-O

La magistrada también cita a declarar como testigo al director general de Medio Natural, Luis Gomis, el próximo 20 de noviembre

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, en una imagen captada el 30 de octubre.

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, en una imagen captada el 30 de octubre. / Miguel Angel Montesinos

Laura Ballester

València

La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes medioambientales para vigilar los barrancos el 29 de octubre (29-O), según declaró ayer una técnica de Emergencias en su declaración como testigo. A raiz de esta declaración testifical, la instructora también ha dirigido un oficio a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio "a fin de que acredite el modo o medio de comunicación que se utilizó el día de la dana para realizar al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) el ofrecimiento de agentes medioambientales para el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistema de regulación y zonas inundables, ofrecimiento del que consta una comunicación interna suscrita por el director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat".

La letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja también ha dictado una diligencia de ordenación por la que se fijan nuevas fechas para las declaraciones de cuatro testigos, entre ellos, el próximo 20 de noviembre, del director general de Medio Natural, Luis Gomis, que el día de la dana ofreció los agentes medioambientales, pero nada se dijo en ese informe que el día anterior se denegaron esos mismos agentes medioambientales.

En la providencia notificada, la magistrada acuerda citar a tres trabajadores de emergencias, así como recabar la grabación de una llamada entre la técnica de la Conselleria de Emergencias que declaró ayer como testigo y el Consorcio Provincial de Bomberos el 29 de octubre de 2024, que permitirá concretar quién y por qué retiró a los bomberos desplazados a controlar el caudal del barranco del Poyo y del río Magro a las 14.45 horas del 29-O.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  2. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  3. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  4. Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
  5. Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
  6. Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
  7. El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
  8. Miguel Polo, presidente de la CHJ: 'Con 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada. La gravedad fueron los 2.000 de Horteta y 1.000 del Gallego

Alice, Pedro, Oriana o Wilma: Así se llamarán las danas más peligrosas de este año

Alice, Pedro, Oriana o Wilma: Así se llamarán las danas más peligrosas de este año

Gan Pampols se irá "satisfecho" del Consell: "Hemos hecho lo que hemos podido"

Gan Pampols se irá "satisfecho" del Consell: "Hemos hecho lo que hemos podido"

La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre por la alerta naranja

La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre por la alerta naranja

La Aemet confirma que Alice dejará lluvias torrenciales e inundaciones en Valencia

La Aemet confirma que Alice dejará lluvias torrenciales e inundaciones en Valencia

La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes para vigilar los barrancos el 29-O

La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes para vigilar los barrancos el 29-O

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José María Ángel

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José María Ángel

Nuevos retrasos y aglomeraciones en las líneas 4, 6 y 8 del tranvía por cambios en el sistema de señalización

Nuevos retrasos y aglomeraciones en las líneas 4, 6 y 8 del tranvía por cambios en el sistema de señalización

Gan Pampols se n’anirà “satisfet” del Consell: “Hem fet el que hem pogut”

Gan Pampols se n’anirà “satisfet” del Consell: “Hem fet el que hem pogut”
Tracking Pixel Contents