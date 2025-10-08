Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José Maria Àngel

La resolución no es firme y puede ser recurrida

El comisionado del Gobierno para la Recuperación de la dana José María Ángel.

El comisionado del Gobierno para la Recuperación de la dana José María Ángel. / Jorge Gil - Europa Press

Laura Ballester

València

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de la causa abierta tras la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias por falsedad documental contra el excomisionado del Gobierno central para la dana de Valencia, José María Ángel al entender que "los hechos están prescritos y la posible responsabilidad penal ha quedado extinguida".

El magistrado razona en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que el delito de falsedad documental es un delito que se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes, tal y como recoge diversa jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia, así como del Tribunal Supremo. En este caso, la denuncia se refiere a la supuesta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía, por lo que estaría prescrito de conformidad con lo que dispone el artículo 131 del Código Penal.

“Ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de 10 o de 5 años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos”, señala el instructor. De hecho, de acuerdo con el auto judicial, “los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años”.

El magistrado cita jurisprudencia que sostiene esta conclusión, como un auto de 12 de noviembre de 2019 de la Audiencia de Valencia, que recuerda que el delito de falsedad documental “no es un delito permanente en los términos establecidos en el artículo 132 del Código Penal”, aunque después de su consumación instantánea produzca efectos a lo largo del tiempo, por lo que ha de distinguirse de “aquél que se consuma de forma prolongada en el tiempo hasta que se pone fin a la conducta atípica”. La decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que ha sido notificada este miércoles a las partes, puede ser recurrida en reforma y/o en apelación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  2. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  3. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  4. Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
  5. Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
  6. Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
  7. El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
  8. Miguel Polo, presidente de la CHJ: 'Con 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada. La gravedad fueron los 2.000 de Horteta y 1.000 del Gallego

Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet

Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet

Las universidades firman una financiación "histórica": "por fin podemos planificar a futuro"

Las universidades firman una financiación "histórica": "por fin podemos planificar a futuro"

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José Maria Àngel

Un juzgado archiva la causa por falsedad documental contra el excomisionado José Maria Àngel

Morant carrega contra Mazón per “premiar a tot déu” mentres oblida les víctimes de la dana

Morant carrega contra Mazón per “premiar a tot déu” mentres oblida les víctimes de la dana

Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet

Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet

Morant carga contra Mazón por "premiar a todo dios" mientras olvida a las víctimas de la dana

Morant carga contra Mazón por "premiar a todo dios" mientras olvida a las víctimas de la dana

Nuevos retrasos y aglomeraciones en las líneas 4, 6 y 8 del tranvía por cambios en el sistema de señalización

Nuevos retrasos y aglomeraciones en las líneas 4, 6 y 8 del tranvía por cambios en el sistema de señalización

La nueva tarjeta del registro de mascotas incluirá datos clave de su historial médico

La nueva tarjeta del registro de mascotas incluirá datos clave de su historial médico
Tracking Pixel Contents