El lapsus (o no) de Mazón sobre Rovira en un acto institucional

Que José Antonio Rovira es uno de los posibles cambios en la próxima remodelación del Consell es algo conocido desde hace semanas. El actual conseller de Educación, profesor de Economía en la Universidad de Alicante, suena con fuerza para ser el nuevo titular de Hacienda en sustitución de Ruth Merino.

De momento, no se ha confirmado ningún nombre y el president se emplazó al 5 de noviembre para anunciar el nuevo Consell tras la salida de Gan Pampols. Sin embargo, este miércoles el subconsciente ha parecido delatarle cuando, en el discurso previo a la firma de la nueva financiación de las universidades públicas, ha llamado "conseller de Hacienda" a Rovira, político de su círculo más cercano.

El president ha corregido el lapsus rápidamente, tras las risas tímidas de parte de los asistentes, y de hecho en otro momento del discurso ha reivindicado la "enorme importancia de la consellera de Hacienda Ruth Merino" (que estaba presente en primera fila) en la negociación para el nuevo acuerdo plurianual de financiación de las cinco universidades públicas.

El propio acto universitario ha estado lleno de guiños a este posible cambio en el Consell, que parece estar más que extendido, pues los propios rectores y rectoras aseguraron que estarían al lado del conseller Rovira para reivindicar una mejor financiación autonómica (cuestión clave para que los campus puedan tener más dinero).

El lapsus ha quedado como una anécdota, pero lo cierto es que el propio conseller también ha ido dejando pistas en las últimas semanas con comentarios que hacen presagiar una salida a Hacienda. Primero en los pasillos de Conselleria en Campanar, y luego en público, ha comentado que si los profesores le ayudaban a conseguir una mejor financiación autonómica, les subiría el sueldo.

El propio Rovira, antes de llegar a la conselleria, fue uno de los autores del plan fiscal de la candidatura de Mazón antes de llegar a la presidencia de la Generalitat. Por tanto, es un área que no le sería para nada desconocida.