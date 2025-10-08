Sondeo electoral Prensa Ibérica
Levante-EMV publica mañana la estimación de voto y escaños ante unas elecciones autonómicas
La última entrega del sondeo incluye una pregunta sorpresa, inédita en la serie
Los tres diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Levante-EMV, Información y Mediterráneo, publican mañana la última entrega del barómetro elaborado con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. Desde las 06:00 horas, los tres diarios publicarán en sus ediciones digitales (y también en sus versiones impresas) la proyección de escaños y la estimación de voto si se celebrasen hoy elecciones autonómicas.
Se trata, sin duda, de la entrega más esperada de la encuesta elaborada por Lápiz Estratégico Consulting, y la prueba de fuego definitiva para Carlos Mazón, el PP y los partidos de la oposición casi un año después de la dana del pasado 29 de octubre. ¿Cómo cambiaría la configuración de las Corts ante una nueva cita electoral? ¿Cuál sería el comportamiento de las urnas? ¿Pasará factura la gestión de la dana y la reconstrucción al gobierno del PPCV? ¿Cómo queda la oposición un año después de la gran riada?
El sondeo se completa con una pregunta sorpresa sobre la presidencia de la Generalitat.
