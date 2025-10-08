La manifestación de la tarde del 9 d’Octubre también se suspende por la lluvia

El anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de la activación de un aviso de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante por previsión de fuertes lluvias a partir de la medianoche de este miércoles ha afectado a los actos del 9 d’Octubre. También a la tradicional manifestación de la tarde del Día de la Comunitat Valenciana que convoca la Comissió 9 d‘Octubre, que agrupa a diferentes entidades, partidos y sindicatos, entre otras, y que se suspende por la lluvia. Así lo han confirmado fuentes de la Comissió.

La decisión se ha tomado "ante las alertas meteorológicas activadas por Aemet por el fuerte temporal y riesgo de lluvias intensas y viento". Aseguran desde la Comissió que la decisión se ha tomado de manera consensuada entre las entidades que la forman y por "responsabilidad hacia la seguridad y el bienestar de todas las personas participantes". En un comunicado, han reiterado su compromiso con "la lengua, la cultura, la igualdad y la dignidad del pueblo valenciano". La Comissió 9 d'Octubre está integrada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACV Tirant lo Blanc, Bloc de l’Estudiantat Agermanat (BEA), Ca Revolta, CCOO-PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, Podem i la Societat Coral el Micalet.

La manifestación se suma a las actividades suspendidas, que incluyen actos oficiales organizados por la Generalitat. En una cascada de suspensiones, el Ayuntamiento de València ha sido el primero en decidir que no se celebrara la Procesión Cívica , tras reunirse el Cecopal. Le ha seguido la Generalitat.

También la Generalitat

En concreto, el gobierno valenciano ha decidido aplazar la entrega de los galardones del 9 d’Octubre, acto institucional al que estaban invitadas más de 400 personas, "para evitar desplazamientos, tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica", como señalaba el Consell en un comunicado. Además, el gobierno valenciano aducía que "entre los galardonados con las distinciones de la Generalitat se encuentran servicios de emergencias, entidades y organismos que deben permanecer en alerta por el episodio de lluvias".

Comissió 9 d'Octubre, en la presentación de la manifestación. / Levante-EMV

La manifestación de la Diada del País Valencià, que organiza la Comissió 9 d'Octubre, tenía como objetivo apelar a la "dignidad, unidad y resistencia" del pueblo valenciano, en un momento marcado por el aniversario de la dana del 29 de octubre, y denunciar los "ataques" del Consell a derechos como el lingüístico. La marcha tenía prevista su salida desde la plaza de San Agustín de València a las 18.00 horas.

Aviso naranja

Según la predicción de Aemet para el jueves 9 de octubre, se prevén acumulados de 100 milímetros en 12 horas en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia para toda la jornada, intensidad que también mantiene para el litoral norte de Valencia de 00.00 a 15.00 horas y para el litoral sur de Alicante de 6.00 a 24.00 horas.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la alerta naranja para el litoral de las provincias de Valencia y Alicante y amarilla para el interior de Valencia y Alicante, así como para el interior sur de Castellón y todo el litoral de la provincia de Castellón, y la ha remitido a ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias, recomendando además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección.