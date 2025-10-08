Mercedes, denunciante de retrasos en el cribado de mama: "Cinco meses después de la mamografía me dijeron que tenía cáncer "

A Mercedes le hicieron una mamografía por el sistema de cribado poblacional de la seguridad social el 25 de septiembre de 2023. "Los técnicos me dijeron que la imagen no estaba clara, que había alguna alteración, pero que no me preocupara porque me iban a llamar para hacerme una segunda prueba (una radiografía) para verlo todo bien". Mercedes se quedó algo preocupada, pero como mujer (hoy jubilada) que ha trabajado más de 30 años en el sistema público valenciano de salud decidió confiar.

El tiempo pasaba y la citación para la segunda prueba no se producía. La mujer llamó al servicio, donde le indicaron que estuviera "tranquila" porque "si no le han llamado es que la imagen no es preocupante". Pero pasaban los días y los meses y cuando se cumplían 5 desde la mamografía, la mujer se plantó en el servicio y exigió la segunda prueba que le habían dicho que era necesaria pero no llegaba. Le hicieron la radiografía el 20 de febrero de 2024. Y se cumplió el diagnóstico que ella llevaba meses sin querer pensar. No sólo tenía cáncer de mama, tenía cáncer de mama triple negativo (CMTN), un tipo de cáncer muy agresivo, que crece y se propaga rápidamente. "En cinco meses un cáncer puede generar metástasis", explica, indignada la mujer.

Sin embargo, Mercedes no conocía los protocolos, ni si el tiempo de espera entre una y otra prueba "era lo normal". "Yo he trabajado en la sanidad pública, pero no en oncología así que me revelaron que el tumor era maligno, que tenía uno de los cánceres de mama más agresivos que se puede tener y me centré en el tratamiento y la recuperación, que no ha sido sencilla. En estos momentos estoy en revisiones periódicas y esperando resultados", asegura la mujer.

Y llegó el escándalo de Andalucía. Los fallos del protocolo andaluz de cribado precoz de cáncer de mama llevan una semana copando titulares. La Junta de Andalucía ha asumido "errores de comunicación" por haber dejado en el limbo a dos mil mujeres que, tras hacerse una mamografía no recibían respuesta (o la recibían meses después) a pesar de tener resultados "no concluyentes" que no descartaban un posible tumor. Igual que Mercedes.

"Quiero decirle a las mujeres que estén atentas"

Mercedes se vio reflejada en las informaciones que hacían referencia a otra comunidad autónoma, pero explicaban una historia idéntica a la suya. Y decidió hacer público su caso, igual que lo hizo Gloria Tello, concejal de Compromís en València, hace unos días en este periódico. "Yo soy una persona anónima y sólo me mueve la indignación que siento porque lo que ha pasado en Andalucía pasa en la Comunitat Valenciana. A mí me ha pasado. Y no me di cuenta de la gravedad de lo que a mí me había pasado hasta que he visto las informaciones y he comprendido que, cinco meses después, puede ser tarde para una mujer. Cinco meses después lo que te puedes encontrar es una mujer con metástasis. Por eso quiero decirle a las mujeres que estén muy pendientes de si las llaman o no porque muchas veces no llaman", asegura.

La mujer, de 71 años, no "reconoce" el sistema sanitario en el que ha trabajado durante 34 años. "Siempre he defendido la sanidad pública. Siempre. Por eso confié. Pero la sanidad de hoy no tiene nada que ver con la que yo conocí, en la que trabajé. He tenido que reclamar todas las pruebas, otra vez. Está todo masificado porque los recortes han hecho su función. Es terrible. Y debemos denunciarlo, con ejemplos y con casos. Por eso hablo. Y ojalá sirva para que otras mujeres también lo hagan. Tenemos que defender la sanidad pública".