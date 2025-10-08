Mompó, presidente de la diputación: “Mi sensación en el Cecopi es que la consellera no dirigía la emergencia”

“Mi sensación en el Cecopi es que la consellera no dirigía la emergencia”. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se ha referido así esta mañana a las horas críticas de la gestión de la dana, en la tarde del 29 de octubre, cuando él estuvo presente en aquella reunión del Cecopi.

Mompó, que ya ha declarado como testigo ante la jueza de Catarroja, ha sido entrevistado en Les Notícies del Matí, de À Punt, y ha sido preguntado por los últimos vídeos que han trascendido, los minutos facilitados por Emergencias de la Generalitat (una empresa grabó varios minutos de esa tarde), así como À Punt. En ellos se observa, por ejemplo, a Pradas recibiendo información sensible a las doce y media, sobre la situación del barranco del Poyo o el riesgo que podría tener el agua acumulada en las cabeceras para los pueblos de l'Horta Sud; también dando órdenes en el Cecopi sobre el contenido del Esalert a las 19 horas, o pidiendo a los técnicos revisar el segundo sms de aquella noche antes de su envío, ya con Mazón en el edificio.

“Los vídeos no me han aportado mucho, más allá del juego mediático”, sostiene. Y ha apuntado: “Mi sensación allí en el Cecopi y de la consellera no era que dirigía la emergencia. Había técnicos especialistas. Quien dirigía está claro, la consellera y la delegada del Gobierno”, ha señalado Mompó, extendiendo la corresponsabilidad de las decisiones a Pilar Bernabé, a pesar de que el Plan sitúa el mando único en la consellera de Emergencias.

Forata

Mompó, además, ha insistido también en que en ningún momento en la reunión se habló del barranco del Poyo. “Por surrealista que parezca, se hablaba de Forata y del peligro de que se inundara la Ribera. No se hablaba de los pueblos de l’Horta Sud. “Lo que digo y mantengo es que no se le dio ninguna importancia al Poyo. Ningún miembro del Cecopi pudo advertir de lo que venía. Y mi sensación en esa reunión es que el gran protagonista no acabó teniendo el protagonismo que había que tener”, ha señalado.

El futuro de Mazón

Por otro lado, Mompó se ha referido también al futuro de Mazón como president o candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas. “Mazón es presidente y ha ligado su futuro a la reconstrucción. Es evidente que el papel de la Generalitat está siendo más eficiente que el del Gobierno. Cuando llegue el momento, él hablará con los superiores y tomarán la decisión. No soy yo el que ha de tomarla. Es evidente que hubo mil y un errores y estamos en un proceso de reconstrucción muy complicado. Si en dos años de legislatura que quedan, si se han hecho las cosas bien, imagino que querrá intentarlo. Y si no se han hecho las cosas bien, cumpliendo su palabra, no lo intentará”, ha señalado.

Mompó, por otro lado, ha puesto en valor la buena salud del pacto de gobierno con Ens Uneix en la Diputación de Valencia, un acuerdo que, señala, ha demostrado la capacidad de dejar la ideología a un lado y buscar consensos. “Me gustaría una segunda legislatura, que sea útil para los pueblos, que esta base sólida con Ens Uneix tenga cuatro años más”, ha dicho.

En clave identitaria, ha defendido la propuesta de Mazón de cambiar el nombre a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). También la ha reivindicado como ente normativo, pero defendiendo utilizar las formas más genuinas entre todas las que ampara, frente a las más catalanas.