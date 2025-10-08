Morant carga contra Mazón por "premiar a todo dios" mientras olvida a las víctimas de la dana

La ministra de Ciencia, Universidades e Innovación y líder del PSPV, Diana Morant, ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por utilizar el 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana, para "premiar a todo dios", mientras se "ha olvidado" de hacer un homenaje a las víctimas de la dana del 29 de octubre del año pasado.

El pueblo valenciano no está para "celebrarlo a él", ha dicho sobre su presencia en el Nou d'Octubr. "Sí, tendrán en el recuerdo (a las víctimas) porque mañana van a premiar, si me permite, a todo dios, pero se les ha olvidado hacer un homenaje el día 9 d'Octubre, desde la máxima institución, a las víctimas de la dana. ¿Por qué? Porque al señor Mazón le incomodan", ha sentenciado la secretaria general de los socialistas valencianos.

Para Morant, el "tono de melancolía" del presidente de la Generalitat hablando de las víctimas de la dana "no suena real" porque no es el que ha tenido en estos meses. Además, ha señalado que la celebración del día de la región no quita que "que quizás el pueblo valenciano no estamos para celebrarlo a él".

Además, ha calificado como una "provocación" que Mazón participe en esta celebración cuando lleva desde el pasado 29 de octubre sin poder salir a la calle "porque su pueblo no puede estar con él", y que si por lo tanto hay protestas en eventos como la Procesión Cívica por el día de la 'Comunitat' será por su "decisión de participar como si nada" con el cargo de presidente del 'Consell'.

Descarta de nuevo la moción de censura

Cuestionada sobre si, casi un año después de la dana, su partido se plantea presentar una moción de censura contra Mazón, Morant ha recordado que la composición de Les Corts es la que es y ese intento de quitar del cargo al presidente de la Generalitat "no cuenta con una mayoría parlamentaria".

Si se presenta quedará, a su gusto, "en un nuevo sentimiento de frustración de la ciudadanía", porque a día de hoy la mayoría es de PP y Vox, que "están blindados" y han llegado incluso a aprobar unos presupuestos que "van en contra de la Memoria, contra la lengua o las víctimas de la violencia de género".

"Pero lo que sí que existe es una mayoría social, más allá de las puertas y de las paredes del Palau, que es esa mayoría social que sale los días 29, que no ha permitido que el señor Mazón pudiera tener una agenda normal de presidente de la Generalitat porque se encuentra con su pueblo y la gente le detesta", ha ahondado la dirigente socialista.

Ha puesto como ejemplo encuestas que esgrimen que el 80% de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana creen que "Mazón tendría que haber dimitido", pero que aún así el PSOE "no puede hacerle dimitir". Quien si podría hacerlo es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lo apoya y ha ido en varias ocasiones a "darle palmaditas a la espalda".

"Ese PP está manteniendo la agonía de Mazón y también (Santiago) Abascal. Esto ya es una rendición de cuentas políticas no solo del señor Mazón, no solo del PP valenciano, sino también del PP español y de Vox", ha añadido, apelando a que "la democracia es la que es" y el PSPV tendrá la oportunidad de presentar su proyecto alternativo cuando se convoquen elecciones.

"Obstrucción a la justicia"

Por otro lado, Morant asegura que la Generalitat Valenciana "está rozando incluso la obstrucción a la Justicia" en la causa penal que investiga la gestión de la dana.

Morant ha hecho estas afirmaciones tras la aportación a la causa de nuevos audios y vídeos difundidos sobre la reunión del Cecopi del 29 de octubre, y ha criticado que el PP nacional "esté manteniendo la agonía" del president de la Generalitat, Carlos Mazón.