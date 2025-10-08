La nueva tarjeta del registro de mascotas incluirá datos clave de su historial médico

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado un avance decisivo en la protección y el bienestar animal “con la incorporación de la información sanitaria esencial de las mascotas en el sistema de identificación y registro de animales de compañía en la Comunitat Valenciana”. Esta medida se enmarca en el nuevo Convenio RIVIA, que la Generalitat ha actualizado tres décadas después de su última revisión y que actualmente se encuentra en su fase final de tramitación.

Con motivo de la celebración del Día de los Animales, Martínez Mus ha participado en un encuentro con el colectivo veterinario para destacar la colaboración entre la administración autonómica y los profesionales del sector. En el acto han estado presentes representantes de los colegios veterinarios valencianos, responsables institucionales y entidades dedicadas a la protección animal.

Martínez Mus ha destacado que el nuevo convenio RIVIA, acordado entre la Conselleria de Medio Ambiente y el Consell Valencià de Col·legis Veterinaris, “supone un cambio fundamental al adaptar el funcionamiento del Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía a la nueva legislación en materia de protección y bienestar animal, dejando atrás un marco que llevaba cerca de treinta años sin actualizarse”.

El conseller Martínez Mus, el tercero por la derecha, con dirigentes veterinarios. / Levante-EMV

Los gatos callejeros se registran

Entre otras novedades del nuevo sistema de registro, el conseller ha señalado "la inscripción de gatos que viven en colonias felinas, la eliminación de las tarjetas físicas de identificación, además de la incorporación de información sanitaria esencial para mejorar la atención en situaciones de emergencia”, ha afirmado. El Consell, ha asegurado Martínez Mus, mantiene un firme compromiso con el bienestar animal, articulado a través de la cooperación constante con los profesionales del sector. “La colaboración con el colectivo de veterinarios ha sido y seguirá siendo clave para seguir avanzando en esta materia”.

Veterinarios en la dana

Asimismo, ha recordado la importancia del trabajo conjunto durante las semanas posteriores a las graves riadas de octubre de 2024, y ha agradecido “el gran apoyo y colaboración de todo vuestro colectivo. Vuestra entrega no solo ha salvado a más de mil animales atendidos tras las riadas, sino que ha demostrado que la solidaridad y la cooperación son la mejor garantía de esperanza y recuperación”. En este sentido, ha señalado que se está desarrollando el procedimiento de atención de animales en situaciones de emergencia, “un documento pionero” elaborado por la Generalitat junto al Hospital Clínico Veterinario CEU y el Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, “con el objetivo de actuar con eficacia y humanidad ante cualquier emergencia que afecte a los animales”.