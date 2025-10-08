PP y PSPV respetan la suspensión de actos pero Compromís se revuelve contra Mazón

Los partidos políticos valencianos han mostrado su respeto a la decisión del Consell de suspender los actos del Nou d'Octubre. "Entendemos que el Consell haya suspendido el acto institucional del 9 d’Octubre ante el riesgo de fuertes lluvias en la Comunitat Valenciana y seguimos atentos a los avisos de Aemet", se limitó a constatar el PSPV.

Para el PP, obviamente, ha sido la decisión acertada. "Solo podemos decir que ante todo está la seguridad de las personas y respetar lo que digan las alertas que en este caso ha dictaminado AEMET. Cuando se puede poner en riesgo la vida de las personas no hay mucho más que decir".

Más crítico se mostró Joan Baldoví, síndic de Compromís. "Evidentemente, cumpliremos todas las indicaciones de emergencias porque la seguridad es lo primero. Con aviso naranja suspenden actos los mismos que con aviso rojo estaban en el Ventorro. No pueden esconder la gravísima negligencia que cometieron hace casi un año".