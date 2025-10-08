PP y PSPV respetan la suspensión de actos pero Compromís se revuelve contra Mazón
"Con aviso naranja suspenden actos los mismos que con aviso rojo estaban en el Ventorro", señala Joan Baldoví
Los partidos políticos valencianos han mostrado su respeto a la decisión del Consell de suspender los actos del Nou d'Octubre. "Entendemos que el Consell haya suspendido el acto institucional del 9 d’Octubre ante el riesgo de fuertes lluvias en la Comunitat Valenciana y seguimos atentos a los avisos de Aemet", se limitó a constatar el PSPV.
Para el PP, obviamente, ha sido la decisión acertada. "Solo podemos decir que ante todo está la seguridad de las personas y respetar lo que digan las alertas que en este caso ha dictaminado AEMET. Cuando se puede poner en riesgo la vida de las personas no hay mucho más que decir".
Más crítico se mostró Joan Baldoví, síndic de Compromís. "Evidentemente, cumpliremos todas las indicaciones de emergencias porque la seguridad es lo primero. Con aviso naranja suspenden actos los mismos que con aviso rojo estaban en el Ventorro. No pueden esconder la gravísima negligencia que cometieron hace casi un año".
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València
- «Mazón debe asumir la parte dura de la reconstrucción y no volver a presentarse»
- Juan Bordera a su llegada a Barajas: 'Me dieron un puñetazo en las costillas como no me habían pegado desde los 15 años
- La gestión del último temporal desmonta la defensa de Pradas y el Consell por la dana