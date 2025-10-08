PSPV y PP se enzarzan por la gestión de las mamografías con el caso andaluz de fondo

Nuevo frente de batalla en las Corts a cuenta de la caída de mamografías en la Comunitat Valenciana en 2024. PSPV y PP se han enzarzado este martes, en las declaraciones posteriores a la junta de síndics, ante el descenso en más de 12.000 cribados de cáncer de mama por parte de la Generalitat el año pasado, que publicó Levante-EMV este domingo, con acusaciones cruzadas y, sobre todo, con el intento de equiparar o alejar la situación con la situación en Andalucía, donde un fallo del programa de cribado ha dejado al menos a dos mil mujeres con resultados no concluyentes.

Lejos de que en este caso sea algo ocurrido en Cataluña o en Madrid lo que provoca las comparaciones, esta vez las réplicas del terremoto han venido del sur, de la autonomía andaluza y el "escándalo", en palabras del síndic del PSPV, José Muñoz, sobre los problemas de notificación sobre pruebas de cáncer de mama. "Lo de Andalucía no es un caso aislado, responde a un modelo ideológico", ha remarcado el dirigente socialista intentando aproximar la situación valenciana a la crisis abierta en el gobierno de Juanma Moreno Bonilla.

El PSPV llevará al próximo pleno una interpelación al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ante los datos que se recogen en la memoria del Comité Econòmic i Social (CES). No obstante, Muñoz ha apuntado directamente al 'president', Carlos Mazón, sobre quien ha pedido la comparecencia para que no "delegue" la respuesta en su conseller y explique "qué está ocurriendo con la prevención de la lucha contra el cáncer de mama". "Es tema un tema relevante, necesita las explicaciones directas del 'president' de la Generalitat", ha señalado.

"Se le debería caer la cara de vergüenza sabiendo que este año hace 12.000 mamografías menos", ha indicado Muñoz. El balance del CES refleja un ligero descenso respecto a los años anteriores; de hecho, son las peores del último lustro sin contar, por razones evidentes, el año de la pandemia del coronavirus, pese a que la población diana haya ascendido, lo que ha hecho bajar la tasa de participación del 69,4 % en 2023 al 65,6 % en 2024.

Las dos síndicas adjuntas del PPCV en las Corts, Nieves Martínez y Laura Chulià, este martes. / José Cuéllar/Corts

Para los socialistas, esto "responde al modelo ideológico del PP, que en las comunidades autónomas donde gobierna impulsa un modelo privatizador". Dicho esto, ha augurado que la Comunitat Valenciana "puede seguir el mismo camino" que la Comunidad de Madrid, donde "una empresa privada ha asumido gran parte de las derivaciones de la sanidad pública", o que Andalucía, con el "terrible escándalo conocido en las últimas semanas" sobre el fallo en el cribado de cáncer de mama y ha animado a las mujeres que hayan sufrido "situaciones similares" a ponerse en contacto con el PSPV y a que denuncien.

Sin "legitimidad" para el PPCV

En respuesta al síndic socialista, la portavoz adjunta de los 'populares' Laura Chulià ha considerado "incomprensible" que sea precisamente Muñoz "quien se atreva a dar lecciones de prevención del cáncer de mama" y ha acusado al PSPV de estar "utilizando una vez más el dolor de las mujeres" que sufren esta enfermedad por "intereses partidistas", al igual que con las víctimas de la dana del 29 de octubre, ha sostenido.

Además, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "todos sabemos que fue el Botànic quien eliminó el segundo cribado" para la prevención del cáncer de mama, por lo que a su juicio el PSPV ahora no tiene "ninguna legitimidad para hablar" sobre este asunto ni para "hacer analogías con otras comunidades autónomas". Dicho esto, ha reivindicado el "sobreesfuerzo" que lleva a cabo la Generalitat en la lucha contra esta enfermedad. Finalmente, Chulià ha afeado a los socialistas valencianos que hayan "dejado de ser socialistas y valencianos para continuar la línea del relato marcada desde la Moncloa de Pedro Sánchez".

Por su parte, para el próximo año, Sanidad ampliará su forma de notificación y las mujeres valencianas podrán recibir toda la información relacionada con las mamografías del cribado de cáncer de mama -citas y resultados- por mensaje de texto o correo electrónico, entre otras fórmulas tecnológicas, a partir del año 2026, aunque si lo prefieren podrán seguir utilizando el método actual: por carta ordinaria. Esto supondrá "una mejora sustancial del modelo de invitación" con el que esperan "un incremento en la participación", tal y como indicaron fuentes de la conselleria.