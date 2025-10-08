Vaivén
Puig se enzarza con un agitador ultra a las puertas del Congreso
Vito Quiles ha abordado al expresident para preguntarle sobre su hermano, para el que la fiscalía pide cuatro años de cárcel por estafa y falsedad documental
L-EMV
València
El expresident de la Generalitat Ximo Puig se ha enzarzado este miércoles con el agitador ultra Vito Quiles a las puertas del Congreso de los Diputados al ser preguntado por su hermano, para el que la fiscalía pide cuatro años de cárcel por estafa y falsedad documental. Puig ha calificado de "una gran mentira" las preguntas de Quiles, al cual también ha llamado "mentiroso", "maleducado" y "mala persona".
El agitador, por su parte, ha asegurado en redes que Puig "enloquece, me insulta y trata de agredirme", pese a que nada de eso puede verse en el vídeo que él mismo publica.
