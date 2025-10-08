En el curso 2024/2025 del Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante hemos tenido una nueva promoción de estudiantes que han desarrollado con brillantez su TFM. He tenido la fortuna de poder estar en el tribunal del TFM de Sara Asensio Jiménez, tutorizada por Antonio Rico Amorós, con el título “Riesgos de sequía en los abastecimientos de agua agrícolas y urbano-industriales de la Hoya de Castalla: análisis de la percepción y la vulnerabilidad del ciclo hidrosocial en un escenario de cambio.” En esta ocasión la elección del tema es digna de alabanza porque no es habitual tratar la sequía en zonas como la citada, un sector industrial de interior de la provincia de Alicante, desconectado de posibles trasvases o desaladoras y dependiente de la siempre irregular precipitación mediterránea que llene unos acuíferos sobreexplotados. Tampoco es habitual unir a un trabajo que analice estos recursos, unas entrevistas sobre la percepción de la sequía en agricultura e industria, en las que queda claro que los agricultores lo viven con mucha más preocupación porque tienen menos armas para defenderse. Destaca el ejemplo de una urbanización llamada Castalla Internacional, como mala ordenación del territorio, en este caso ante la sequía, con un alcalde que cuando lo promovió decía que en Castalla el agua venía desde los Pirineos y nunca tendría problemas... y la gente lo creyó. Ahora una buena parte de los problemas de agua de Castalla vienen de lo que supone llevar el agua hasta esa urbanización con un modelo de gasto poco recomendable y que dobló en poco tiempo la población del municipio. Tampoco es de recibo tener perdidas superiores al 30% en las canalizaciones de los municipios de esta comarca y quejarse de sequías que a lo mejor se solucionarían con una mejor gestión. Como comentario de actualidad, estamos a las puertas de una nueva situación de lluvias, que otra vez descargarán demasiado en unos sitios y demasiado poco en otros, con el lío de los avisos otra vez, seguro. Como siempre, a verlas venir.