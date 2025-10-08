Un accidente en la Pista de Silla complica el tráfico de entrada a València

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en el acceso a València en el área metropolitana. La congestión más importante se encuentra en la llamada Pista de Silla, en la carretera V-31 con un alcance en el carril central que colapsa la circulación desde el kilómetro 2.600 hasta prácticamente el cruce con la autovía A7-AP7, algo más de dos kilómetros de paro. Esta congestión también llega a la carretera V-30 en sentido Puerto de València, con circulación lenta.

La A-3

Hay un accidente en la carretera de Madrid, en la A-3 en el kilómetro 331.972 a la altura de Cheste también complica el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico.

Retrasos en Cercanías

La circulación de trenes de Cercanías se encuentra interrumpida en la línea C1 entre las estaciones de Gandia y Xeraco debido a un arrollamiento en Gandia, las autoridades pertinentes trabajan para solucionarlo.

En la línea C2, un tren con salida prevista a las 08:15h de la estación de Xàtiva con destino València Nord, hoy no circulará por una incidencia provocada por robo de cable en la infraestructura entre Alzira y La Pobla Llarga.

