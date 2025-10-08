Las universidades firman una financiación "histórica": "por fin podemos planificar a futuro"

"Es un acuerdo histórico y nos va a ayudar mucho a las universidades en los próximos años". El rector de la UPV, José Capilla, resumió asi el sentir de las cinco universidades públicas tras la firma de un plan plurianual de financiación bloqueado desde hace más de 10 años. La firma tuvo lugar este miércoles en el Palau de la Generalitat, y estuvieron presentes el president de la Generalitat Carlos Mazón, la rectora de la UJI Eva Alcón, la de la UA Amparo Navarro, la de la UV Mavi Mestre y los rectores de la UMH Juan José Ruiz y el de la UPV. El president Carlos Mazón aseguró que "pase lo que pase la apuesta por la palanca universitaria es inamovible" y remarcó que "para este gobierno el conocimiento no es un gasto, sino la mejor inversión posible".

Promesa electoral

Este plan era una de las grandes promesas de cada gobierno en las últimas cuatro legislaturas, pero no se ha desbloqueado hasta ahora, tras años de duras negociaciones entre las universidades para establecer unos criterios de reparto de financiación lo más justos posibles.

Será un plan a cuatro años vista, prorrogable por cuatro más y que dejará unos 1.100 millones de euros cada año para las universidades públicas valencianas. Pero sobre todo, la certeza de tener un "marco estable" para poder realizar inversiones a largo plazo, según destacó el conseller de Educación y Universidades, José Antonio Rovira, quien agradeció a los equipos económicos de los centros y a la secretaria autonómica de universidades, Esher Gómez, por desbloquear después de dos años un acuerdo histórico.

El nuevo plan de financiación permitirá a los campus embarcarse en proyectos de investigación e infraestructuras a largo plazo, ya que conocerían de antemano el dinero con el que cuentan durante varios años (2026-2029), y no solo para el corriente, como sucedía hasta ahora, lo que limitaba su margen de actuación y expansión.

Tres grandes ejes

Todos los rectores han coincidido en sus discursos en que la nueva financiación les da estabilidad a medio plazo para acometer dos reformas. La primera es la renovación y rejuvenecimiento de la plantilla, y la segunda es la adaptación a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Otra reivindicación en la que coincidieron todos los rectores universitarios fue la situación de infrafinanciación que atraviesa la C.Valenciana, que condiciona en gran medida los presupuestos del tercer mayor sistema universitario de España.

Como ha explicado el president Mazón, el plan tiene tres ejes: la financiación estructural (para el personal de las universidades), la financiación de necesidades singulares (para infraestructuras) y la financiación por objetivos (para la investigación). Sin embargo, el acuerdo sólo desarrolla plenamente el primero de los tres ejes. Los otros dos fondos, que dependen de las características de cada universidad, aún deben negociarse.

Para la UV es especialmente importante la financiación de necesidades singulares, pues cuenta con más de 100 edificios históricos (la universidad tienen 625 años de historia) que son caros de mantener y les compromete gran parte del presupuesto. La rectora Mavi Mestre ha asegurado que el acuerdo es "muy satisfactorio para todas las universidades" pero al mismo tiempo ha reivindicado esta situación que afecta a sus campus.

El caso de la financiación por objetivos implicará, según explicó el president Mazón, un esfuerzo de transparencia de las universidades y que la financiación se conceda en función de metas tangibles para los centros universitarios "que es como se tiene que trabajar", reivindicó el president. Esta parte interesa especialmente a centros como la UPV, con mayor potencial investigador y de transferencia de conocimiento.

Las cifras del acuerdo

En los Presupuestos de la Generalitat de 2025 se comprometieron un total de 1.054 millones de euros, que incluyen las transferencias corrientes (876,8 millones de euros), las compensaciones por reducción de precios públicos (39,5 millones de euros) y aplicación de la normativa estatal y autonómica (43,5 millones de euros), el fondo de transición al nuevo modelo de financiación (64,8 millones de euros) y las asignaciones para llevar a cabo el programa de incorporación de talento docente e investigador “María Goyri” (29,6 millones de euros).

Gracias a este acuerdo, para el presupuesto de 2026 esta cifra se incrementará hasta superar los 1.103 millones, ya que solo en transferencias corrientes se pasará de los 876,8 millones de euros de 2025 a 1.034,5 millones de euros en 2026, a los que hay que sumar el programa María Goiry y la compensación por reducción de precios públicos académicos.

No obstante, lo más importante es que este acuerdo establece también que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y los tres siguientes –hasta 2029– tendrán que incluir la financiación estructural correspondiente a la transferencia ordinaria, las dotaciones del programa María Goiry y la comepnsación por reducción de precios públicos, pero también variables como los incrementos salariales que aún no se pueden estimar, compensaciones por aplicación de normativa estatal y autonómica y el efecto de la inflación.

Finalmente, el acuerdo contempla también la opción de establecer una mayor financiación autonómica adicional que vaya ligada al cumplimiento de objetivos y a nuevas necesidades singulares.