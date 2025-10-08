La UV carga contra el nuevo acuerdo de financiación de las universidades: "no es una mejora real"

Primera brecha en el acuerdo de financiación de las universidades que ponía fin a 15 años de bloqueo. La Universitat de València se ha pronunciado sobre el nuevo plan presupuestario que regirá las cuentas de las cinco universidades públicas durante los próximos cuatro años, y lo ha hecho para criticar que "no es una mejora real".

La Universitat valora la estabilidad en las cuentas de 2026 a 2029, algo que reclamaban todos los centros universitarios públicos desde hacía más de una década para poder embarcarse en inversiones de mayor calado y mejorar las condiciones de la enseñanza.

Sin embargo, la UV desconfía de una parte del acuerdo, la que actualiza la financiación si hay mejoras salariales de los empleados públicos. Lo que contempla el acuerdo es la revisión anual "supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la Generalitat". Esta última parte preocupa a la universidad, pues cree que "al supeditarse a ese requisito impreciso, de la disponibilidad presupuestaria, la no aplicación de las actualizaciones anuales supondría una reducción real de la financiación (que cubriría con los mismos importes de ingreso unos gastos necesarios que aumentan cada año)".

Facultat de Dret de la Universitat de València, en el campus de Tarongers / Levante-EMV

Por tanto, explican, la mejora de la financiación queda ligada a que "se aplique realmente la actualización de esta financiación estructural anual". También dependerá, en opinión de la UV, de que se implementen y doten de presupuesto dos fondos que ahora mismo el acuerdo no desarrolla el de Financiación por necesidades singulares (como infraestructuras singulares, de patrimonio cultural o artístico,…); y Financiación por Objetivos.

Edificios históricos

El primer fondo es en el que está más interesado la UV, pues cuenta con un gran cantidad de patrimonio histórico, cultural y artístico (como el edificio de la Nau, por ejemplo) que necesita de mucho dinero para mantenerse correctamente. Este era una de las principales reivindicaciones de la Universitat para esta nueva financiación, que finalmente no se ha contemplado.

Otros centros como la UPV, por ejemplo, no tienen unos campus históricos que mantener, con lo que consideran que el acuerdo les beneficia. Por ello, la UV, explica que "sin la financiación de estos dos fondos no podemos hablar de una mejora de financiación real".

Esto es debido porque, en el caso de la Universitat de València, "tendrán que seguir asumiendo los costes extraordinarios de la gestión y mantenimiento de su patrimonio (del que suele disfrutar toda la ciudadanía), el mantenimiento de unas infraestructuras con más de 100 edificios, etc., que seguirán financiándose a costa de otras posibilidades de inversión que las universidades públicas necesitamos para seguir prestando un servicio público de excelencia".

Las cifras del acuerdo

En los Presupuestos de la Generalitat de 2025 se comprometieron un total de 1.054 millones de euros, que incluyen las transferencias corrientes (876,8 millones de euros), las compensaciones por reducción de precios públicos (39,5 millones de euros) y aplicación de la normativa estatal y autonómica (43,5 millones de euros), el fondo de transición al nuevo modelo de financiación (64,8 millones de euros) y las asignaciones para llevar a cabo el programa de incorporación de talento docente e investigador “María Goyri” (29,6 millones de euros).

Gracias a este acuerdo, para el presupuesto de 2026 esta cifra se incrementará hasta superar los 1.103 millones, ya que solo en transferencias corrientes se pasará de los 876,8 millones de euros de 2025 a 1.034,5 millones de euros en 2026, a los que hay que sumar el programa María Goiry y la compensación por reducción de precios públicos académicos.

No obstante, lo más importante es que este acuerdo establece también que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y los tres siguientes –hasta 2029– tendrán que incluir la financiación estructural correspondiente a la transferencia ordinaria, las dotaciones del programa María Goiry y la comepnsación por reducción de precios públicos, pero también variables como los incrementos salariales que aún no se pueden estimar, compensaciones por aplicación de normativa estatal y autonómica y el efecto de la inflación.

Finalmente, el acuerdo contempla también la opción de establecer una mayor financiación autonómica adicional que vaya ligada al cumplimiento de objetivos y a nuevas necesidades singulares.