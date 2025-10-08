Zapatero 'planta' a la diputación y abre otra brecha entre Ens Uneix y el PSPV

Suma y sigue el historial de agravios y enfrentamientos entre Ens Uneix, el partido que lidera el exsocialista y alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, y sus antiguos compañeros de partido. En este caso, con una figura simbólica en el centro: el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ens Uneix ha organizado para finales de este mes un congreso internacional de memoria histórica con el objetivo de conmemorar los diez años desde la puesta en marcha del área de memoria democrática en la Diputación de Valencia. Son unas políticas que llevan muy a gala dentro del pacto de gobierno con el PP.

Fue el gobierno provincial socialista de Jorge Rodríguez quien impulsó esta área en 2015; continuó los dos mandatos progresistas a pesar de su marcha en 2018 y de su salida del partido, y se mantuvo tras el cambio de gobierno en 2023, con el PP en la presidencia pero con Ens Uneix como socio necesario, que es quien pidió mantenerla y la gestiona.

Dentro del programa para este congreso que se celebra el 21 y 22 de octubre (de alto nivel, con el relator de la ONU o la directora del museo de un campo de concentración en Italia), Zapatero era uno de los puntos fuertes, al que se quería reconocer además como impulsor de las políticas de memoria en España.

Así se trabajó desde el área de memoria y así se anunció hace unas semanas, cuando se presentó el Congreso. La diputación contaba con la confirmación de la oficina del expresidente, pero en las últimas horas ha tenido que suspender por un problema de agenda inaplazable, según las fuentes consultadas.

Desde Ens Uneix hablan de "decepción", y sin entrar a cuestionar la decisión no esconden las "sospechas" de que los socialistas valencianos pueden haber maniobrado para evitar su asistencia. Señalan que desde la dirección del PSPV ya se les delizó que Zapatero terminaría por no ir.

El partido de la Vall d'Albaida defiende que era "una invitación honesta" para reconocer su legado, "más allá de partidos". Zapatero, además, es una figura por la que siempre un especial respeto Natàlia Enguix, también exsocialista como Rodríguez y que ahora es la vicepresidenta de la diputación y responsable del área de Memoria.

Enfrentamiento abierto

Fuentes socialistas, por su parte, apuntan que era improbable que el expresidente participara en un acto con un partido que "blanquea al PP y Vox", en un congreso que además va a inaugurar el presidente del PP Vicent Mompó y en vísperas del primer aniversario de la dana.

De un modo u otro, lo que sí que confirma esta nueva polémica es la brecha abismal de desconfianza entre ambos partidos, que lejos de reconducirse no deja de crecer. En algunos momentos del mandato, especialmente tras la gestión de la dana de Carlos Mazón y su pacto presupuestario con Vox, se abrió el escenario de una posible ruptura con el PP y una moción de censura con la izquierda. Tampoco ayudaron los obstáculos del PP a la ILP que impulsa Ens Uneix para bajar el listón electoral.

Jorge Rodríguez recibió con especial virulencia el ascenso de su antigua compañera de partido y amiga Rebeca Torró como número tres del PSOE. Una especie de punto de no retorno para los de Ontinyent, que desde ese momento ven ya imposible una reconciliación. Los choques tampoco han cesado en el pleno de la diputación.