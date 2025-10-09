La Aemet pide "extremar las precauciones" por la lluvia: lo peor está por llegar

El episodio de fuertes lluvias que azota la Comunitat Valenciana y que ya ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta roja en el litoral sur de Alicante, no ha hecho sino empezar.

La Aemet ha llenado toda la costa mediterránea española de alertas meterológicas que, en Valencia, son principalmente de color naranja por lluvias torrenciales (más de 60 l/m2 en una hora) y acumulados de más de 140 l/m2 en doce horas que pueden provocar inundaciones y lluvias repentinas. Las cantidades de agua son astronómicas, pero es que lo peor de la situación aún está por llegar.

Qué nos espera a partir de hoy

La arribada de una lengua de aire polar y el flujo de aire marítimo cargado de humedad debido a un Mediterráneo que aún está muy caliente son la conjugación perfecta para que se genere una situación meteorológica muy adversa como es el fenómeno en el que la Comunitat Valenciana está inmersa. En la fórmula falta el anticiclón, que se ancla sobre las islas británicas, lo que genera que esa vaguada de aire muy frío no pueda avanzar y quede estacionada sobre la Península Ibérica formándose una dana que se ha bautizado como Alice, la primera de la temporada.

El hecho de que la vaguada no pueda desplazarse prácticamente debido a la situación del anticiclón hará que la llegada de viento marítimo repleto de humedad sea constante y, por lo tanto, alimente las precipitaciones, que serán muy persistentes por el estacionamiento de Alice sobre la Comunitat Valenciana.

Este jueves 9 de octubre, con las alertas meteorológicas coloreadas de naranja, las tormentas, que están descargando con especial fuerza en la zona de Alicante ciudad y en algunos puntos de Valencia, son de componente terrestre y se mueven desde tierra firme hacia el mar. Mañana viernes, 10 de octubre, la situación será totalmente diferente y las tormentas llegarán desde el Mediterráneo.

Precisamente el viernes y el sábado serán, según la Aemet, los "días álgidos" de este episodio tan adverso propiciado por la dana Alice, puesto que en estas jornadas será cuando "los vientos del nordeste alcancen su máxima intensidad", especiamente el viernes, cuando se acelerará el viento en capas bajas. Este viento de largo recorrido llega cargado de humedad desde el Mediterráneo y, en función de dónde golpee o dónde se encuentre con el aire frío de la lengua polar situada sobre la Comunitat Valenciana, las tormentas descargarán con mucha intensidad en un punto u otro.

De momento, los modelos de predicción meteorológica indican que la zona más meridional del litoral sur de Alicante, la Vega Baja y el Baix Vinalopó, será la más afectada: de ahí la alerta roja prevista para el viernes 10 de octubre. Sin embargo, uno de los problemas es "la alta incertidumbre en la posición de la dana Alice y su interacción con los flujos de superficie, lo que determinará los lugares con mayor adversidad cada día", advierte la Aemet.

Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología recomienda encarecidamente "un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones" meteorológicas y "los avisos durante las próximas jornadas", ya que la situación puede cambiar muy rápidamente. Y es que en septiembre y octubre, "con inestabilidad marítima y sin un gran flujo de viento, la incertidumbre es muy alta, por lo que la vigilancia es fundamental en estas situaciones".

Uno de los temores de la Aemet es que se formen "tormentas de lento movimiento o estáticas en una zona próxima al litoral", que sufriría una intensa descarga de agua durante un período relativamente prolongado de tiempo.

Fue lo que ocurrió el año pasado en Turís, cuando la tormenta se quedó parada sobre el término y dejó acumulados de agua nunca vistos hasta entonces que llegaron a superar los 770 l/m2 en 24 horas, pero que a primera hora de la tarde del 29 de octubre de 2024 alcanzaron números de vértigo: más de 184 l/m2 en apenas 60 minutos.

Los dos días álgidos del episodio

De momento, el viernes 10 y el sábado 11 serán los días más complicados y con los "chubascos más intensos", que se esperan "en Valencia, Alicante y Murcia", tal y como detalla el aviso especial elaborado por la Aemet con motivo de este episodio de lluvias.

Los días más adversos de las lluvias en la Comunitat Valenciana aún están por llegar. / Levante-EMV

En esas zonas se esperan lluvias "localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 l/m2 en doce horas". Las "tormentas se extenderán hasta el sur de Cataluña, el norte de la Comunitat Valenciana (ya se ha activado la alerta naranja también en el litoral de Castellón), el este de Castilla-La Mancha y la zona oriental de Andalucía, según especifica la Agencia Estatal de Meteorología.

El domingo aún continuará esta situación tan adversa pero los vientos de componente marítimo (procedentes del Mediterráneo) ya comenzarán a aflojar. Aún así, la Aemet aún espera una jornada de chubascos intensos, "localmente fuertes o muy fuertes", que serán "más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunitat Valenciana".