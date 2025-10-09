Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se estanque en algún punto de la Comunitat Valenciana
La Generalitat Valenciana mandará un mensaje ES-Alert a toda la Comunitat Valenciana ante la posibilidad de que las tormentas se estacionen en un lugar concreto como ocurrió el 29 de octubre - Las poblaciones del litoral sur de alicante ya han recibido el aviso este mediodía ante la alerta roja que se activará mañana
El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparecido ante los medios tras la reunión de coordinación mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat para realizar una evaluación de la situación de tormentas que azota a parte de la Comunitat Valenciana y que mantiene el nivel de alerta naranja en el todo el litoral de Valencia y Alicante, y que mañana pasará a alerta roja a partir de las 10.00 horas en el litoral sur de Alicante.
Ante esta previsión, ya se ha lanzado a las 14.48 horas de este jueves un ES-Alert a las poblaciones del sur de Alicante para avisar a la población de que tomen las medidas de autoprotección pertinentes como son evitar desplazamientos innecesarios, si se tienen que hacer, que se consulte el estado de las zonas por las que se va a circular y evitar los lugares de cruces de barrancos y pasos inundables.
También está previsto que se envíe otro aviso de ES-Alert a toda la Comunitat Valenciana ante el riesgo de que la dana Alice vuelva a subir hacia las provincias de Valencia y Castellón, de cara al fin de semana, y que se "quede estacionada en algún punto en concreto" descargando cientos de litros, como ocurrió el pasado 29 de octubre.
