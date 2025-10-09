Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana

Advierte de que se pueden alcanzar acumulados de más de 180 l/m2 en doce horas

Un hombre cruza un badén inundable en la Comunitat Valenciana; el litoral sur de Alicante estará mañana en alerta roja.

Un hombre cruza un badén inundable en la Comunitat Valenciana; el litoral sur de Alicante estará mañana en alerta roja. / Andreu Esteban / EFE

Marga Vázquez

València

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana viernes, 10 de octubre, la alerta roja por peligro de lluvias muy fuertes y/o torrenciales en el litoral sur de Alicante. La situación de máxima alerta meteorológica avisa a la población por riesgo real de que se alcancen acumulados de precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.

La situación meteorológica, indica la Aemet, "será muy adversa los próximos días", al tiempo que incide en que "el riesgo" será "extremo".

Según la Aemet, la zona más afectada por estas fortísimas lluvias provocadas por la acción de la dana Alice será la mitad sur del litoral más meriodional de la costa alicantina, concretamente las comarcas de "la Vega Baja y el Baix Vinalopó". Muy cerca de esas zonas se encuentra ubicada una de las áreas más pobladas de la provincia, puesto que es allí donde está enclavada la ciudad de Alicante y otras urbes de gran importancia como Elx o Sant Vicent del Raspeig, entre otros municipios.

La alerta roja entrará en vigor a las 10.00 horas de mañana viernes y se extinguirá en principio a medianoche.

