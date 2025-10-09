Actos del Día de la Comunitat Valenciana
Arròs para llevar, senyera en Gandia y homenaje en Alzira, los municipios valencianos que sí han podido celebrar el Nou d'Octubre
La alerta por lluvias por la dana Alice ha hecho que este Nou d'Octubre se celebre de forma desigual en el territorio. Mientras que València y Castelló han suspendido la práctica totalidad de actos previstos, las comarcas valencianas donde no se han producido tormentas o donde no se ha decretado alerta naranja sí han podido celebrar algunos actos del Día de la Comunitat Valenciana.
Burjassot reparte comida para llevar
Alzira reivindica más protección
9 d'Octubre exprés en Gandia
Xàtiva se reivindica como ciudad de resistencia
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet