Actos del Día de la Comunitat Valenciana

Arròs para llevar, senyera en Gandia y homenaje en Alzira, los municipios valencianos que sí han podido celebrar el Nou d'Octubre

Largas colas en el Auditorio de la Casa de Cultura de Burjassot para recoger un plato de 'arròs amb fesols i naps'.

Largas colas en el Auditorio de la Casa de Cultura de Burjassot para recoger un plato de 'arròs amb fesols i naps'. / A. B.

Redacción Levante-EMV

La alerta por lluvias por la dana Alice ha hecho que este Nou d'Octubre se celebre de forma desigual en el territorio. Mientras que València y Castelló han suspendido la práctica totalidad de actos previstos, las comarcas valencianas donde no se han producido tormentas o donde no se ha decretado alerta naranja sí han podido celebrar algunos actos del Día de la Comunitat Valenciana.

Burjassot reparte comida para llevar

Alzira reivindica más protección

9 d'Octubre exprés en Gandia

Xàtiva se reivindica como ciudad de resistencia

