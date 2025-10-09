Camps insiste en reclamar el congreso regional del PP tras la encuesta de Prensa Ibérica

Los resultados de la encuesta publicada hoy por Levante-EMV con motivo del Nou d'Octubre han reforzado a Francisco Camps y los suyos en los argumentos que vienen manejando para exigir un congreso regional ya, reactivar el partido y comenzar a preparar el ciclo electoral de 2027, trascendental por el impacto que puede tener el recuerdo de la dana.

El sondeo de Lápiz Consulting Consulting para Prensa Ibérica deja un PP todavía en disposición de mantener la presidencia de la Generalitat, pero debilitado en sus fuerzas, con 6 escaños menos que en 2023, con el PSPV pisándolo los talones, y mucho más dependiente de Vox, que crecería cuatro diputados. En la encuesta de hace un año, cabe recordar, Mazón se acercaba a la mayoría absoluta en solitario, sumando más que toda la izquierda junta.

"Nosotros seguimos creyendo que el Congreso regional es la única fórmula posible para reactivar el partido, y con Camps a la cabeza del mismo, poder encarar las elecciones autonómicas con el objetivo de alcanzar la mayoría absoluta", señalan desde el entorno del expresident. Con Camps como líder del PP, sus afines señalan que aún es posible una remontada hacia la mayoría absoluta. "Ya lo consiguió en tres ocasiones y es el único que está capacitado y tiene validez para volver a hacerlo", apuntan.

Camps en campaña permanente

Cabe recordar que tras varios meses sondeando el territorio, reuniéndose con agrupaciones y celebrando actos internos, Camps ha dado finalmente el paso de anunciar su intención de liderar de nuevo el PPCV. El contexto no es inocuo: en primer lugar, un PPCV que le ha dado la espalda tras el fin de sus múltiples problemas judiciales, y ha hecho caso omiso a sus peticiones de volver a ocupar algún puesto destacado; en segundo lugar, un liderazgo en cuestión, el de Carlos Mazón tras la dana, que ha abierto el debate del relevo dentro del partido.

Con todo, la propia dirección nacional del PP ha tratado de silenciar este debate a la espera de la evolución de los acontecimientos, tanto demoscópicos como judiciales. De momento, se ha decidido aplazar el congreso regional, que debería haberse celebrado este pasado verano. Ahora mismo no hay fecha. Mientras tanto, Camps sigue clamando en su desierto, prometiendo el regreso a la tierra prometida de los populares, las mayorías aplastantes de la primera década del siglo XXI, antes de la fragmentación política que vive hoy el país. Este mismo Nou d'Octubre, en un vídeo publicado en sus redes, insiste en esa idea de una C. Valenciana devaluada que debe recuperar su lugar de liderazgo.