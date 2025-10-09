Compromís celebra su crecimiento e insiste en que Mazón "debe dimitir"

Compromís ha destacado el "crecimiento" que le asigna la encuesta de Prensa Ibérica elaborada con motivo del Nou d'Octubre, según la cual la formación ganaría un escaño respecto a las elecciones de 2023, pasando de los 15 actuales a 16. El síndic valencianista, Joan Baldoví, ha defendido que el sondeo, además, deja "clarísimo" que el president Carlos Mazón, con el PP perdiendo seis diputados y con él a la cola de las valoraciones, "debe dimitir".

Baldoví destaca ese "crecimiento" de la coalición, que aunque sólo gana un escaño respecto a las autonómicas de 2023, cambia de rumbo respecto hace un año, cuando este mismo sondeo de Lápiz Consulting le situaba en caída libre con apenas 11 diputados en las Corts. Es, por detrás de Vox, la gran ganadora del año de la riada.

Para Baldoví, tanto el resultado del PP como la valoración ciudadana de Mazón deja "clarísimo" que el president "debe dimitir porque lo quiere una amplísima mayoría del pueblo valenciano".

Asimismo, el síndic valencianista agradece "personalmente" el "cariño" que recibe en la calle y que se refleja en la encuesta, que le sitúa como el cuarto político mejor valorado, aunque suspende (como todos) con un 4,01 de valoración.

Con todo, Baldoví promete que la coalición se seguirá "dejando la piel para ganar la confianza de la mayoría de los valencianos y valencianas" y "construir esa alternativa al gobierno de la vergüenza de PP y Vox".