El Consell invierte 25 millones en obras de encauzamiento de barrancos de 28 municipios afectados por las riadas

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado el municipio de Godelleta, donde la Conselleria invierte 1,7 millones de euros en las obras de recuperación del cauce urbano afectado por las riadas. Esta obra se enmarca en la actuación del Consell, que con una inversión global de 25 millones de euros va a actuar en 28 municipios de las comarcas de la Hoya de Buñol, l’Horta Sud, la Ribera Alta, Los Serranos, la Plana de Utiel-Requena y el Camp de Túria.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, y la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo, Barrachina ha señalado que “estamos avanzamos en las obras de recuperación de encauzamientos urbanos dañados por las riadas para reforzar su seguridad frente a posibles episodios de lluvias intensas”.

El conseller ha subrayado que aunque las competencias en materia de cauces corresponden al Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Generalitat está junto a los ayuntamientos: “Por eso asumimos estas actuaciones como una medida de apoyo a las administraciones locales, para agilizar la recuperación y garantizar la protección de la población”.

Proteger taludes en Godelleta

En el caso concreto de Godelleta, la actuación contempla la protección del talud del margen derecho del barranco, en el tramo comprendido entre el muro de hormigón existente y el puente de la calle Torrent. Para ello, se construirá un muro de escollera de 3,5 metros de altura y 325 metros de longitud, destinado a reforzar la estabilidad del terreno y mejorar la seguridad hidráulica. Asimismo, el proyecto incluye la reposición del firme afectado, la instalación de una nueva barrera de protección y la renovación del alumbrado público en la zona.

Por último, Barrachina ha destacado que “esta intervención es un ejemplo de la colaboración entre administraciones y del compromiso del Consell con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Cada actuación que emprendemos busca no solo reparar los daños, sino prevenir nuevos riesgos y fortalecer las infraestructuras hidráulicas ante los efectos del cambio climático”