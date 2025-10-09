La Generalitat suspende las actividades de la Fiesta de la Hispanidad por la alerta de lluvia
Las actividades serán reprogramadas en una nueva fecha
EP
La Generalitat ha suspendido las actividades de las Fiestas de la Hispanidad programadas en Valencia, Castellón, Alicante y Elx ante el nivel de alertas roja y naranja activado por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana.
Según ha informado la Generlalitat en un comunicado, siguiendo las recomendaciones que se establecen ante la activación de alerta por lluvias de nivel rojo y naranja y no pudiendo asegurar la celebración de las fiestas "con normalidad" y "sin riesgo" para los asistentes por causa de la situación climatológica, las actividades han quedado suspendidas "de común acuerdo" con los cuatro ayuntamientos. Las actividades se reprogramarán en una nueva fecha.
El Centro de Coordinación de Emergencias tiene actualmente activas la alerta por lluvias nivel rojo en el litoral sur de Alicante; alerta por lluvias nivel naranja en el interior sur y todo el litoral de Valencia y litoral norte de Alicante; alerta por lluvias nivel amarillo en el interior sur y todo el litoral de Castellón, interior norte de Valencia e interior de Alicante; alerta por tormentas nivel amarillo en el interior sur y todo el litoral de Castellón, toda la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante.
La hora prevista de comienzo del aviso de nivel rojo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), es a las 10.00 horas de este viernes 10 de octubre.
Las I Fiestas de la Hispanidad fueron organizadas con el objetivo de "reivindicar los lazos culturales, históricos y lingüísticos que unen a los pueblos hispanohablantes", al tiempo que "se promueven los valores de libertad, convivencia y respeto a la diversidad que caracterizan a la sociedad valenciana".
