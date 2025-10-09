La Germandat compleix amb la Vetlla d’armes pel Rei en Jaume: els nous cavallers
La Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló va complir anit amb la seua tradició d’armar nous cavallers en una cerimònia entre la història i la tradició que va començar a l’ermita de Sant Francesc de la Font per acabar a l’ermita de la Magdalena entre silenci, espases i rites iniciàtics de generació en generació
Cristina Garcia
Nit de silenci, de recolliment, de rites iniciàtics i de preservació d’un patrimoni cultural arrelat a la història de Castelló i de tot el territori. La Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló va celebrar anit la seua Vetlla d’Armes, una jura de nous cavallers i templers que va iniciar-se a la caiguda de la nit, en assomar-se la lluna a la festa plena castellonera en el vespre del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat i festa de tots els valencians en record al Conqueridor, el rei En Jaume I.
Una cerimònia altament protocol·lària, pautada des dels primers temps de la Germandat, com a patrimoni propi, en la que van jurar els furs i els estatuts de l’ordre a la qual ja pertanyen a partir d’avui, avalats pels seus padrins, el templer Alberto Navarro; i els cavallers Bruno Mateu i Iván Muñoz, que van prendre noms de companys d’armes del Conqueridor.
Recolliment i fervor
Primer, sant i senya per al recolliment interior i la preparació al jurament en l’ermitori de SantFrancesc de la Font, amb la concentració dels poders fàctics de la Germandat per donar suport als seus nous membres a poqueta nit.
Després, sopar de germanor amb els membres del Cabildo, per agafar forces i pujar, en silenci, cap a l’ermitori de la Magdalena, previ pas pel seminari Mater Dei, on van cantar la Salve en honor a la Mare de Déu de Lledó, per encarar la part final de la cerimònia, al cerro, mirant el cel davant l’alerta per pluges, on esperava el seguici i el poble per donar la benvinguda als que, moments després, serien els nous cavallers de la Conquesta.
Nou Rei d'Armes i ermità
Abans, però, la Germandat va nomenar els nous baluards de dos dels seus braços:el nou Rei d’Armes, càrrec que recau ja en Fernando Ulldemolins;i el nou ermità de Sant Francesc de la Font, Ángel Villanueva, que serà l’encarregat de preservar l’ermita en nom de l’ens vinculat. Presidint l’acte, a l'interior de la blanca ermita, el prohom, Héctor Prades; els membres del Cabildo, i altres òrgans de la Germandat, amb Na Violant 2025, Marta Mateu, i les seues dones de companya, vestides d’època, recordaren temps immemorials en els que el ReiEn Jaume va poder fer aquesta jura amb els seus fidels guerrers.
