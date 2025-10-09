Llanos Massó (Vox), presidenta de las Corts, celebra “la liberación de estas tierras del yugo musulmán”

Una “gran nación que es España”, referencias a “Jaime I” y referencias al “yugo musulmán” son algunos de los elementos que la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, de Vox, ha mezclado en su comunicado de felicitación por el Nou d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. En un texto que la formación de ultraderecha ha encabezado así: “La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, reivindica la historia de los valencianos con motivo del 9 d’octubre”. Y ha incluido una reivindicación del nacionalismo español y referencias a la migración y a lo “musulmán”, como es habitual en Vox.

Llanos Massó / Europa Press

Con motivo del Nou d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, la presidenta del parlamento valenciano asegura que pretende reivindicar “la historia y raíces de valencianos, alicantinos y castellonenses”. “Como cada 9 de octubre, hoy conmemoramos la reconquista de nuestra región para la cristiandad con la entrada de Jaime I en Valencia”, ha subrayado.

“Una parte de esa gran nación”

Además, para Massó, este es “un día para recordar nuestra historia y estar orgullosos de nuestras raíces”. Eso, añade, “sin olvidar que nuestra región es y será una parte fundamental de esa gran nación, que es España”.

“Los que pretenden crispar y enfrentar en un día como hoy se equivocan totalmente. Hay otros momentos y otros lugares para la confrontación partidista”, ha añadido en el citado comunicado.

El “yugo musulmán” y el “enemigo invasor”

En cualquier caso, Llanos Massó llama a centrarse en la celebración. “Hoy toca celebrar la liberación de estas tierras del yugo musulmán y concienciarnos de que no podemos volver a perder lo que Jaime I recuperó hace casi 800 años”, ha concluido.

También estos días, Vox compartió en las redes sociales que el Ayuntamiento de Castelló ha aprobado el cambio de nombre de la plaza ‘País Valencià’ por plaza ‘9 d'Octubre’. “El nuevo nombre, ‘9 de octubre’, conmemora la entrada del rey Jaume I en Valencia y representa la defensa de la identidad valenciana frente al enemigo invasor”, aseguraba la formación.