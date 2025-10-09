Medio Ambiente destina 447.000 euros a entidades locales para la contratación de educadores ambientales en gestión de residuos domésticos

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha resuelto la concesión de 447.585,40 euros en ayudas destinadas a la contratación de educadores y educadoras ambientales en las entidades locales, dentro del marco del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (Pircv), según publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Gracias a esta convocatoria, los ayuntamientos y demás entidades locales valencianas podrán incorporar personal especializado que impulse acciones de formación, información, difusión y sensibilización dirigidas tanto a la ciudadanía como a las empresas generadoras de residuos domésticos.

El Pircv establece una serie de obligaciones para las administraciones locales responsables de los servicios de recogida y transporte de residuos domésticos. Se trata de ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones provinciales, consorcios y otros entes locales o supramunicipales de valorización de residuos. Con el fin de facilitar el cumplimiento de estas responsabilidades, la Conselleria habilita una línea de colaboración para facilitar la educación ambiental en los municipios donde se generan estos residuos.

Buenas prácticas ambientales

El objetivo es fomentar un trabajo continuo de formación, reducción, reutilización y reciclaje de calidad, que contribuya a mejorar el rendimiento del ciclo integral de los residuos domésticos y prolongue la vida útil de las instalaciones de valorización y eliminación final. En última instancia, se pretende consolidar una cultura de buenas prácticas ambientales, incentivando comportamientos positivos en los municipios que permitan superar, siempre que sea posible, las medias anuales exigidas por la normativa vigente.

De acuerdo con la resolución, las ayudas concedidas oscilan entre los 6.000 y los 40.000 euros y han sido beneficiaros los ayuntamientos de Llutxent, Massalavés, Benigànim, Rafol de Salem, Beneixida, Genové, Vinalesa, Villar del Arzobispo, Bonrepós y Mirambell, Olleria, Potries, La Font en Carrós, Sot de Chera, la Pobla de Vallbona, Dolores, Real, Bigastro, Ayelo de Malferit, Higueruelas, Alcublas, Alpuente, Real de Gandía y L’Alcúdia de Crespins. También se ha subvencionado a la Mancomunidad La Canal de Navarrés y al Consorcio de Residuos A2.