Un momento histórico con más sombras que luces desde el exterior

Son multitud los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que residen fuera, principalmente por motivos de trabajo, que se acuerdan de ella con especial intensidad cuando llega el Nou d’Octubre. Y desde la plataforma privilegiada que otorga la distancia, fuera de la lógica contaminación que confieren en muchas ocasiones la cercanía y las opiniones encontradas de cuantos viven aquí, la mayoría ve un territorio autonómico con más sombras que luces, sobre todo desde la tragedia de la dana. Por diversos factores, pero principalmente por las dificultades para abrirse un futuro profesional y de vida en sus lugares de origen, lo que los ha forzado a gran parte de ellos a tener que buscarse el porvenir en el exterior, lejos de casa. También desde dentro mismo de la Comunitat no acaban de verse las cosas claras.

Samuel Girona, nacido en Vila-real, reside desde 2011 a las afueras de la ciudad alemana de Colonia. Informático de profesión, decidió trasladarse a este país en busca de nuevas oportunidades. «Me puse a estudiar como un loco alemán, mientras trabajaba repartiendo pan para poder pagar el alquiler», afirma. Fue antes de que se diese de alta como autónomo para poder trabajar en lo suyo, la informática, con la que se defiende en la actualidad para ganarse cómodamente la vida.

Este tiempo fuera le ha permitido formarse una idea de lo que sucede en la Comunitat Valenciana. «La sensación que me da es que tanto el territorio autonómico como España en general no están para tirar cohetes», lamenta. Y se refiere, sobre todo, a la ausencia de oportunidades para la gente joven. Según sus palabras, «da mucha pena que tengan que marcharse para buscarse la vida, porque es muy complicado labrarse un futuro». «Aquí, en Alemania, se paga mejor», añade. Con relación a la dana, señala que «no sé de quién ha sido realmente la culpa, pero evidentemente de los encargados de avisar con tiempo». «Desde luego, fue un desastre», agrega. No suele coincidir en su tierra el Nou d’Octubre, aunque sí echa de menos, sobre todo, «la gastronomía de la costa, que es insuperable, y también el clima, porque aquí los inviernos son muy duros».

Otra que reside en Alemania es Olga Jiménez, alicantina de Mutxamel, en este caso desde hace tres años. Trabaja en una agencia de comunicación con la que antes estaba en Madrid, pero que después la requirió para una sucursal que tiene en tierras germanas. Y desde allí trata de seguir lo que sucede en la Comunitat Valenciana, con especial referencia a la dana. «Lo sentí muy cerca, son momentos difíciles», apunta.

Y con relación al contexto general, afirma que «desde fuera» asiste «con esperanza a que cambie el foco del trabajo». «Sobre todo, que en Alicante no dependamos tanto del terciario y que surjan otras oportunidades. Que no nos limitemos a ser la playa de España», agrega. Y apunta también al problema de la vivienda, indicando que «en Alemania los salarios y los alquileres están más compensados».

Olga piensa en su tierra, especialmente en el Nou d’Octubre, y cuando regresa, lo que trata es de impregnarse de «la calidez de la gente, su espontaneidad, y de las empanadillas y la ‘coca amb tonyina’ que me compra mi madre».

Conxi Arlandis, del municipio valenciano de Benicolet, está más cerca, en Murcia, donde trabaja como profesora de Infantil desde hace 17 años. Esa relativa proximidad le ha permitido seguir con mayor atención lo que sucede en la Comunitat, fijándose sobre todo en una cuestión que le apasiona, como es el cuidado del medio ambiente.

«Pasamos una época muy buena, con medidas que se impulsaban para combatir el cambio climático y el impulso de una red de carriles bicis y de zonas verdes más que interesante», apunta, para lamentar a continuación que «las cosas han cambiado con los nuevos gobernantes, con decisiones que van en contra de lo que se estaba haciendo hasta el momento».

También echa de menos su tierra, aún a pesar de que intenta escaparse cuando puede. «Me gusta ir a mi pueblo, allí tengo mis raíces. Estoy con mi familia y mis amigos», reconoce.

Bajada de la Real Senyera desde el Ayuntamiento de València con motivo de la celebración del Nou d’Octubre. / Rober Solsona - Europa Press

Laura Esteller es de la localidad castellonense de les Coves de Vinromà, y a sus 25 años reside desde hace poco en la ciudad suiza de Lucerna, donde ejerce de nanny cuidando niños. Preguntada sobre cómo ve la Comunitat desde fuera, se refiere de entrada a la dana, que califica como un «desastre», y lamenta que desde 2020 se haya estado encadenando una desgracia tras otra. «Primero fue la covid, después la bajada de la economía... una serie de complicaciones que hacen difícil prosperar», relata. Y compara la situación con la de Suiza, señalando que allí «es más fácil ahorrar». «Ya no hay tanta diferencia con el coste de la cesta de la compra», asegura.

Con todo, también añora su tierra, señalando que cuando se escapa aprovecha para estar con sus padres y visitar a las amigas con las que fue al instituto en Sant Mateu.

Otro que está en el extranjero es Raúl Calatayud, de Alcoi. A sus 25 años, hace dos que decidió marcharse a Alemania, donde trabaja actualmente cerca de Ausburg como ingeniero en robótica y desarrollo de software. «Me fui porque los jóvenes en España no podemos tener una vida como la que te imaginas, con vivienda, coche y la oportunidad de viajar», explica.

Y es ahí donde surge la comparación con la C. Valenciana y el conjunto de España. «Aquí el sueldo es prácticamente el doble y los alquileres más baratos», sostiene. Y respecto a la dana, apunta a que «ha habido un jaleo espectacular, con los políticos intentando echarse las culpas unos a otros».

Lo que más añora de su tierra, por supuesto, son los amigos y la familia, pero también «los bocadillos». «Como esos no los encuentras en ningún sitio», bromea.

Lorena Monteagudo no reside fuera de la Comunitat, aunque sí se encuentra prácticamente en la periferia, al ser de Utiel. Precisamente, una de las zonas castigadas por la dana. De ahí que ponga el acento en esta cuestión, señalando que «la Comunitat Valenciana, desde este desastre, se encuentra envuelta en la oscuridad y en las sombras». «Muchos municipios, como el mío, siguen sin arrancar y estar bien, como se puede comprobar en cauces, barrancos y carreteras», argumenta. Es por ello por lo que reclama la agilización de la burocracia y mayor apoyo para la industria y sectores primarios como la agricultura o la ganadería, al tiempo que muestra su esperanza en que lo sucedido «ayude en algo y que los políticos sepan gestionar mejor situaciones de emergencia».

Respecto a la fiesta del Nou d’Octubre, Lorena señala que en su municipio no hay un especial arraigo hacia esta fiesta. Según sus palabras, se sienten «valencianos, pero también manchegos». «Aquí tienen el mismo éxito las paellas que el gazpacho. Así que es una celebración que queda un tanto difuminada», asegura.

El periodista Joan Royo es de Castelló, pero reside desde hace 11 años en Río de Janeiro, donde trabaja para diferentes medios. Señala que no sigue al pie de la letra lo que acontece en la Comunitat Valenciana, pero señala, coincidiendo con el Nou d’Octubre, que «muchos políticos se envuelven en la bandera para ocultar sus vergüenzas, sobre todo después de la dana». También, en el mismo sentido, afirma que sigue «con mucha pena» la evolución del valenciano. Y critica, asimismo, que «parece que se está volviendo a la cultura del pelotazo y del ladrillo, arrasando con lo poco que queda». Con relación a sus añoranzas, indica que echa mucho de menos «el olor a pólvora en las fiestas y la horchata».

Por su parte, Carlos Pastor, también de Mutxamel, reside en Lisboa desde hace dos años, donde está haciendo el doctorado tras haber estudiado Arquitectura en la Universidad de Alicante. Señala que en la Comunitat Valenciana hay una mayor calidad de vida y servicios que en Portugal, aunque asegura haberse sentido muy bien acogido en el país luso. También, y en lo que respecta a temas de actualidad, lamenta lo sucedido con la dana, algo que atribuye «a una negligencia política de la que ya se depurarán responsabilidades». La nostalgia de la tierra está presente en él, subrayando que se acuerda de la paella de su madre los domingos y «estar en la calle, pasándolo bien en las terrazas con los amigos».

También desde dentro mismo de la Comunitat no se acaban de ver las cosas claras. Este es el caso de Laura Herráiz, quien tiene una tienda de lencería en Sagunt, y que destaca que «desde la dana han bajado las ventas». «Hay mucha gente que está en ERTE o ERE, y a nivel comercial se nota», remarca.

Con relación al 9 d’Octubre, destaca que en el colegio José Romeu, a donde han acudido sus hijos, han hecho mucho por promocionarlo a través de las danzas tradicionales. «Cada curso baila una», indica. Y subraya también el arraigo de la mocadorà, «que hace que celebremos un día de los enamorados, pero en valenciano», concluye.