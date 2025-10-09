Morant: "Mazón insiste en sus mentiras para mantenerse en el poder a cualquier precio”

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha pedido hoy con motivo de la celebración del día de la Comunitat Valenciana “convertir la indignación en esperanza porque la resignación nunca es la solución” y ha afeado que Mazón en este día “lejos de asumir las responsabilidades políticas por su nefasta gestión insista en sus mentiras para mantenerse en el poder a cualquier precio”. Así se ha pronunciado Diana Morant este 9 d’Octubre en una declaración durante la que ha querido trasladar el apoyo de “todo el pueblo valenciano a las víctimas de la tragedia más grande la historia de la Comunitat Valenciana” y ha insistido en que “de manera mayoritaria compartimos su dolor y su indignación”. "El pueblo valenciano sí está con las víctimas", ha dicho Morant, tras censurar la "nueva muestra de indignidad" del Consell tras no reconocer a las víctimas en las distinciones del Nou d'Octubre.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que “el pueblo valenciano ha demostrado que es capaz de superar toda clase de adversidades y de esta también saldremos como hemos hecho siempre” y ha subrayado que “hay alternativa”. Además, ha lamentado que “el 9 d’Octubre no sea un día de reconocimiento a las víctimas de la DANA, de cerrar heridas y mirar al futuro, sino que se haya convertido en una nueva muestra de indignidad del PP y de todo el gobierno valenciano” y ha remarcado que “estas mentiras lo único que hacen es alargar el dolor y retrasar la recuperación”.

Asimismo, Morant ha afirmado que “nunca un president ha provocado tanto rechazo y dolor a un pueblo” y ha recordado que “la Generalitat tiene las competencias sobre las Emergencias, pero también sobre los servicios básicos como son la sanidad, la educación y los servicios sociales que están sufriendo la inacción el deterioro y la privatización del Partido Popular”. “Este 9 d’Octubre tenemos que convertir toda la indignación en esperanza”, ha concluido.