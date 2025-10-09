Un 9 d'Octubre atípico: en alerta, sin actos y con cambio en las distinciones

La excepcionalidad que viene marcando la situación valenciana desde la dana de hace casi un año ha llegado en esta ocasión al Nou d'Octubre. La situación meteorológica, con alerta naranja decretada por Aemet, ha trastocado el devenir de una jornada que, sin embargo, ya contaba con cierto ambiente enrarecido y estaba envuelto de cambios respecto a citas de otros años como la suspensión del cóctel posterior junto al Palau, la tensión en torno a la procesión cívica o unas distinciones de carácter colectivo sin nombres propios y con reconocimientos vacíos.

La situación más extraña, sin duda, está en la agenda. Esta ha quedado totalmente vacía ante las alertas meteorológicas por precipitaciones. Lo primero en suspenderse fue la procesión cívica en la que la Real Senyera recorre las calles de València, un paseo que ha estado en el foco más tiempo del habitual. La presencia (o no) de Carlos Mazón en ella después de sus ausencias en fiestas populares como las Fallas o la Santa Faz, las dudas por posibles protestas y la polémica levantada con el PSPV al considerar una "provocación" que acudiera habían cargado la presión sobre esta.

Tampoco habrá acto institucional de la Generalitat por primera vez desde que se recuperó el autogobierno, hace más de 40 años. Este tiene desde 1986 como uno de sus puntos fuerte la entrega de los reconocimientos del Nou d'Octubre. Desde entonces, de manera ininterrumpida en el 'dia gran dels valencians' se ha entregado, como mínimo, la Alta Distinción de la Generalitat, y que este año, más allá del aplazamiento, ya tenía coletazos de excepcionalidad como el plantón anunciado de las tres asociaciones de víctimas mayoritarias de la dana tras la invitación del Consell.

A ello se unió ayer la afectación directa en los premios. Antes de que hubiera cualquier suspensión por la meteorología, dos organizaciones galardonadas, la Unió Llauradora i Ramadera e Intersindical, habían declinado recibirlo. Ambos habían sido incluidos dentro de la Distinción de la Generalitat por la "solidaridad" ante la catástrofe del 29 de octubre, un reconocimiento colectivo para instituciones, organizaciones y entidades de distintos sectores que han prestado su colaboración ante la dana, pero que no quedan concretadas en el decreto correspondiente.

Ausencia de premiados

La entidad agraria explicó en una misiva dirigida a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que el reconocimiento "no es necesario en este caso". "La Unió ha recibido ya, durante los últimos once meses, el más valioso de los reconocimientos: la gratitud y el apoyo directo de las personas afectadas por la dana", indicaron en la carta en la que explican su ausencia del acto. Horas después, Intersindical informó que había decidido "no aceptar la invitación al acto institucional" porque esta "viene de una persona a la que el 82 % de la ciudadanía del País Valenciano no quiere de presidente", en referencia a Mazón.

Técnicos municipales prueban la funda de la Senyera y su acople al vehículo. / Levante-EMV

Otra de las organizaciones que se conoce que recibirá el galardón (y sí acudirá) será la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Preguntado por la polémica en torno a estas renuncias, el presidente de AVE, Vicente Boluda, defendió ayer que un premio "nunca es malo para nadie" y que estos no se reciben por "hacerlo mal". Ese debate sobre la conveniencia o no de recoger el premio es una pequeña muestra del Nou atípico. El decreto en el que se oficializan también denota estos trazos, con cierto 'deja vu' a 2020 y la pandemia.

Así, la Alta Distinción ha ido a parar a las "comunidades autónomas", algo parecido a 2020 cuando esta recayó en el "pueblo valenciano". En la Distinción de la Generalitat sí que hay menos concreción que entonces porque el decreto de este año se dedica a mencionar sectores de todo tipo sin ponerle nombre a asociaciones y entidades, mientras que en 2020 sí se especificó al personal de trece ámbitos frente a la covid como el sanitario, el de transporte, el educativo o el de emergencias.

Galardones vacantes

En esta edición, igual que en el año de la covid, no se han dado las distinciones temáticas por el Mérito Científico, el Cultural o el Deportivo, entre otros. Tampoco se ha reconocido a nadie, por primera vez desde que se instaurara en 2003, con el título de "embajador de la Comunitat Valenciana" ni tampoco se ha dado alguno de los reconocimientos de la Orden de Jaume I. También ha quedado vacante el Premio de las Letras de la Generalitat, que sí que tuvo galardonado en 2020 (Marc Granell).

Y por redondear la atípica situación del Nou d'Octubre más allá de la meteorología está la previa cancelación del habitual cóctel que se hacía en la plaza Manises, junto al Palau y al que suelen acudir todos los miembros del Consell y diferentes cargos institucionales. Este no se pudo celebrar durante la pandemia debido a las normas de seguridad para evitar los contagios y este año, Mazón había decidido imitar esta suspensión ante posibles altercados.