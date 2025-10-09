El PP celebra la encuesta de Prensa Ibérica con una imagen de Mazón

Ya se sabe que lo de las encuestas y los partidos políticos es un viento cambiante. Según sopla el sondeo se celebra o se acuda al recurso manido de que la encuesta real son las urnas. Of course. Hay que colegir que el resultado del estudio de Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica publicado hoy ha agradado a los responsables del PP en la Comunitat Valenciana porque el partido difundió ayer un mensaje en redes sociales replicando las cifras de escaños estimadas: 34 para el PP, 32 para el PSPV, 17 a Vox y 16 a Compromís, con lo que se mantendría una mayoría parlamentaria (por la mínima) de las derechas.

El titular del partido en el citado mensaje es: "El PP volvería a ganar las elecciones en la Comunitat Valenciana". Hace cinco meses, en mayo, el PP perdía esa posición de primera fuerza en la encuesta de la misma empresa.

Todo ello, además, con una fotografía del jefe del Consell y la leyenda "Carlos Mazón president". ¿Es una manera de deslizar que el PP retendría la presidencia con Mazón de candidato? La interpretación es libre. Eso sí, la encuesta también pregunta por otros candidatos hipotéticos y con dos de ellos el PP mejoraría incluso su resultado a costa de Vox.