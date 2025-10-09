El PP destaca una "tendencia clara" en la encuesta de Levante-EMV: "La ciudadanía quiere que siga gobernando el cambio"

Satisfacción en el PPCV por los resultados de la encuesta que publican este Nou d'Octubre los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana. El síndic y secretario general de la formación, Juanfran Pérez Llorca, destaca que el sondeo muestra "una tendencia clara: el deseo de la mayoría de la ciudadanía de que siga gobernando el cambio", en referencia al Consell que asumió el poder autonómico en mayo de 2023 con Carlos Mazón al frente.

El estudio demoscópico de Lapiz Estratégico Consulting coloca al PP como el partido más votado de la Comunitat Valenciana en unas hipotéticas elecciones autonómicas, "la fuerza más potente", remarca Pérez Llorca. Prevé 34 de los 99 diputados de las Corts con un 31,7 % de los apoyos, un descenso respecto a mayo de 2023, cuando obtuvo 40 escaños y 35,3 % del respaldo, pero es un ligero crecimiento respecto a la realizada en mayo de 2025, cuando lograba un 31,3 %.

No obstante, para el síndic de los 'populares' en las Corts la conclusión de la encuesta va más allá de situar al PP como partido más votado y señala que se penaliza a los que "no han querido arrimar el hombro", en referencia a PSPV y Compromís. Ambos experimentan un crecimiento respecto a las elecciones de mayo de 2023, pero los socialistas bajan respecto a la anterior encuesta de mayo de 2025 casi dos puntos, hasta el 30,7%, y los valenicanistas suben cuatro décimas hasta el 15,4 %.

"La sociedad quiere reconstrucción"

Más allá de esta subida, para Pérez Llorca la izquierda "no aprovecha este año de incertidumbre". "Todo lo contrario", agrega, "quedan más marcados y retratados en la oposición". En su opinión es porque la ciudadanía penaliza a aquellos que están en el "no por el no", y en negar la reconstrucción. "La sociedad valenciana quiere reconstrucción, trabajo y no confrontación constante como PSOE y Compromís", ha señalado al tiempo que ha indicado la mejor encuesta "es siempre el trabajo del día a día".

También ha hecho una valoración de la encuesta el conseller de Educación, José Antonio Rovira, a su salida de la grabación de la declaración institucional de Mazón en el Palau de la Generalitat. "Viene a decir que la gente quiere que tengamos otro gobierno del PP y que somos el partido más votado", ha reseñado uno de los hombres más próximos al 'president' dentro del Ejecutivo autonómico.