Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ENCUESTA ELECTORAL PRENSA IBÉRICA

Las reacciones a la encuesta de Levante-EMV: El PP muestra "satisfacción" y la izquierza observa "un cambio de ciclo"

Archivo - Carlos Mazón en imagen de archivo

Archivo - Carlos Mazón en imagen de archivo / GVA - Archivo

La publicación esta mañana de la última entrega del sondeo electoral elaborado por Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMVInformación de Alicante y Mediterráneo de Castellón) con motivo del Nou d’Octubre ha provocado reacciones dispares entre los principales partidos políticos de la Comunitat Valenciana.

La proyección de escaños y la configuración de las Corts ante una hipotética cita electoral, sumada a la valoración de líderes (con un Carlos Mazón en último puesto), y a cómo reaccionaria el electorado ante un cambio de candidato por parte del PP para presidir la Presidencia de la Generalitat, ha despertado comentarios y reacciones muy diferentes entre los partidos de la oposición y también en el seno del propio Partido Popular. Lo últimos muestran "satisfacción" por los resultados del sondeo mientras que la izquierda percibe un "cambio de ciclo"

El PSPV habla de "cambio de ciclo"

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

TEMAS

  1. DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
  2. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  3. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  4. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  5. Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
  6. Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
  7. Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
  8. Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet

Compromís celebra su crecimiento e insiste en que Mazón "debe dimitir"

Compromís celebra su crecimiento e insiste en que Mazón "debe dimitir"

La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana

La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana

DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet mantiene la alerta naranja por lluvias torrenciales y tormentas fuertes

DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet mantiene la alerta naranja por lluvias torrenciales y tormentas fuertes

Las reacciones a la encuesta de Levante-EMV: El PP muestra "satisfacción" y la izquierza observa "un cambio de ciclo"

Las reacciones a la encuesta de Levante-EMV: El PP muestra "satisfacción" y la izquierza observa "un cambio de ciclo"

El PSPV habla de "cambio de ciclo" tras la encuesta de Prensa Ibérica y celebra que "hay partido"

El PSPV habla de "cambio de ciclo" tras la encuesta de Prensa Ibérica y celebra que "hay partido"

Nou d'Octubre de paraguas: "El tiempo lo ha fastidiado todo"

Nou d'Octubre de paraguas: "El tiempo lo ha fastidiado todo"

Acosan al hijo y al nieto de Ábalos a las puertas de su domicilio

Acosan al hijo y al nieto de Ábalos a las puertas de su domicilio

La Germandat compleix amb la Vetlla d’armes pel Rei en Jaume: els nous cavallers

La Germandat compleix amb la Vetlla d’armes pel Rei en Jaume: els nous cavallers
Tracking Pixel Contents