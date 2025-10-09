El PSPV habla de "cambio de ciclo" tras la encuesta de Prensa Ibérica y celebra que "hay partido"

"Hay partido y hay alternativa". Así se interpreta desde el PSPV el resultado de la encuesta publicada por Prensa Ibérica con motivo del Nou d'Octubre y que arroja una victoria por la mínima del bloque de la derecha, con el PP a la baja y Vox capitalizando los efectos de la dana de 2024. Los socialistas ponen el foco en la figura de Carlos Mazón, incidiendo en la bajísima valoración que recibe el president, a la cola de una clase política que cosecha un suspenso general, y en su dependencia de los voxistas.

Según el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, el barómetro de Lápiz Estratégico Consulting para Prensa Ibérica deja "claro" que hay un "cambio de ciclo en la Comunitat Valenciana". "Hay partido y hay alternativa", resume Mascarell.

Los socialistas apenas crecerían pese a la catástrofe del 29-O, pasando de los 31 diputados actuales a 32. Con todo, defienden que la izquierda se "consolida como alternativa" y que además esta está "liderada" por Diana Morant. Mascarell habla de un "empate técnico entre bloques", con la derecha sosteniéndose gracias al ascenso de Vox.

Así, Mascarell destaca que el PP es "el único partido que pierde escaños" con respecto a la composición surgida de las últimas elecciones, algo que vincula al rechazo social a Mazón. "Los valencianos están cansados de tantas mentiras del PP y estas se reflejan en los sondeos: es el único partido que pierde escaños respecto a las últimas elecciones, Mazón sin la ultraderecha no es nada", afirma el dirigente socialista.

Ante este escenario, Mascarell insiste en pedir elecciones: "El sentir social en las calles es firme y pide un cambio, por eso los socialistas valencianos no nos cansaremos de pedir la convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas. Queremos votar para que la gente no se resigne y para devolver la esperanza al pueblo valenciano. Queremos votar porque Mazón no puede seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat.