Sigue en directo todos los actos del 9 d'Octubre

Hoy 9 d'Octubre es el día grande que celebran todos los valencianos y valencianas. El día de la Comunitat Valenciana viene cargado de actos que empezarán en el Palau con las Distinciones de la Generalitat Valenciana, también hoy tendrá lugar la Procesión Cívica, la Ofrenda Floral a Jaume I, la mascletà, y la Entrada de los Moros y Cristianos.

El jueves 9 de octubre se celebrará la Procesión Cívica y la bajada de la Reial Senyera desde el balcón principal del Ayuntamiento a las 12 horas, hasta la Catedral, donde se celebrará el tedeum, y después hasta el Parterre, donde se realizará la ofrenda floral a Jaume I.

La Pirotecnia Tamarit de Alfarrasí disparará la mascletà "Valentia" en la plaza de l'Ajuntament, en homenaje al carácter, la identidad y el espíritu de la ciudad de València. 186 kg de pólvora para una mascletà de ritmo preciso, gran potencia sonora y una estructura que acompañará la presencia de la Senyera.

La tarde del 9 d'Octubre será también un homenaje a las tradiciones con la celebración de la XXI Entrada de Moros y Cristianos Ciudad de València, precedida por la Bajada de Gloria a las 16:30 horas.

Este año, la entrada contará con la participación especial de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del pasado octubre de 2024 —entre ellas Masanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia—, en un gesto "de solidaridad y unión", según el Ayuntamiento.

La música pondrá el punto final a la jornada con el concierto de la Orquestra de València en el Palau de les Arts, a las 19 horas.