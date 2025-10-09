Videoanálisis de Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV: "El cielo marca la agenda desde el 29-O"

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, reflexiona sobre la suspensión de los actos del Nou d'Octubre, en un año protagonizado por las consecuencias de la dana. "En dos semanas, la sociedad valenciana revivirá lo sucedido durante aquellas terribles horas y, sobre la mesa, todavía quedan muchos, demasiados interrogantes por responder'.

Nunca sabremos que hubiéra sucedido si una alerta naranja por lluvias torrenciales no hubiera impedido la celebración del día de los valencianos y valencianas

En el marco de lo sucedido durante las últimas horas, Olmos ha añadido que "nunca sabremos que hubiéra sucedido si una alerta naranja por lluvias torrenciales no hubiera impedido la celebración del día de los valencianos y valencianas pero una cosa está clara: todavía quedan muchos meses por delante para galardones, reconocimientos y homenajes. Y también, lo más importante: para saber la verdad".