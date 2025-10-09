Vox avala el discurso de Mazón y Compromís lamenta que no haya anunciado su dimisión

Aplauso por parte de Vox, socio parlamentario necesario del PP, y nuevo tirón de orejas de Compromís. Son las reacciones de las dos formaciones a la declaración institucional de Carlos Mazón por el Nou d'Octubre en el que el 'president' de la Generalitat ha hecho un llamamiento a la "estabilidad" para afrontar la "recuperación" tras la dana, una forma de apostar por su continuidad al frente dle Ejecutivo autonómico, lo que choca de pleno con las reclamaciones de la coalición valencianista, y ha mantenido la ofensiva identitaria, donde cuenta con el respaldo de Vox.

En este sentido, las reacciones de la ultraderecha y los valencianistas no sorprende mucho respecto a la línea argumental que vienen mostrando. Tampoco es que el discurso de Mazón haya sido rupturista. Así, para el síndic de Compromís, Joan Baldoví, "la única declaración institucional de Mazón que esperan los valencianos es el anuncio de su dimisión, que devuelva la voz a los valencianos (en forma de convocatoria electoral) y que vaya a declarar a Catarroja donde sí o sí ha de decir la verdad".

Baldoví ha sostenido que la Comunitat Valenciana "merece un gobierno decente" que, a su juicio, no puede ofrecer Mazón porque que está "mas pendiente de escapar de la justicia que de gobernar", ni tampoco PP y Vox. "Los valencianos merecemos hablar de futuro, merecemos que se solucionen los problemas que nos afectan día a día, y esto es absolutamente imposible con un president más pendiente de escapar de la justicia que de gobernar", ha aseverado.

El discurso de Carlos Mazón del Nou d'Octubre / GVA

No obstante, ha recalcado que en Compromís ven "esperanza" y ha enfatizado que este año la ciudadanía valenciana ha demostrado que es "un pueblo muy digno". "Lo que merecemos es un gobierno decente y está claro que ni Mazón, ni PP ni sus socios de Vox pueden ofrecer esto a los valencianos", ha espetado el dirigente valencianista.

Críticas a Sánchez

Visión contraria la manifestada por Vox. Su síndic, José María Llanos, ha afirmado que el president "ha hablado de lo que nos define como valencianos", de "nuestra historia y singularidad", mostrando su coincidencia con el jefe del Consell en los guiños sobre la identidad en los que coincide con los voxistas, especialmente en la llengua rechazando la doble denominación por la que sí apuestan los socialistas.

Llanos ha destacado asimismo que Mazón haya reclamado al Gobierno de España "lo que se nos debe" respecto a las ayudas a las víctimas de la dana, aparte de "disculpas" por parte del presidente, Pedro Sánchez, "por haber estado paseándose románticamente por la India cuando aquí los valencianos se ahogaban". El síndic de Vox ha cuestionado asimismo que la izquierda esté "intentando manipular" a las víctimas, que "no son ni de primera, ni de segunda ni de tercera".

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el portavoz de Vox, José María Llanos, en las Corts. / Jorge Gil/ Europa Press

"Tanto Compromís como el Partido Socialista llevan todo un año intentando calentar la calle, intentando reventar la unidad institucional, el sistema democrático que nos dimos en el 78", ha afirmado. Llanos se ha referido también a las pintadas aparecidas esta madrugada en la sede de Lo Rat Penat en València, y ha criticado a la "izquierda valenciana, a los cachorros del separatismo, por querer quitarnos nuestra identidad y nuestra historia" atacando esta entidad. El síndic ha participado esta mañana, junto al diputado nacional Carlos Flores, en el te deum celebrado en la catedral de València.