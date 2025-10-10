Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, compareció ante los medios tras la reunión de coordinación mantenida al mediodía de ayer en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat para realizar una evaluación de la situación de tormentas que azota a parte de la Comunitat Valenciana y que mantuvo el nivel de alerta naranja en el todo el litoral de Valencia y Alicante, y que pasará a alerta roja a partir de las 10.00 horas de este viernes en el litoral sur de Alicante.

Ante esta previsión, se lanzó a las 14.48 horas de este jueves un ES-Alert a los municipios del sur de Alicante para avisar a la población de que tomen las medidas de autoprotección pertinentes como son evitar desplazamientos innecesarios; si se tienen que hacer, que se consulte el estado de las zonas por las que se va a circular y evitar los lugares de cruces de barrancos y pasos inundables. Esta alerta roja afectará principalmente a las comarcas de l'Alacantí, del Baix Vinalopó y la Vega Baja. Con respecto a esta última, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, quien también ha participado en la reunión de coordinación, hizo hincapié en que es una zona inundable, donde existen "ramblas pequeñas, con correntías muy rápidas, que cuando se producen periodos y situaciones de lluvia intensa y de acumulados intensos como los que vamos a ver pueden provocar inundaciones".

Levante-EMV

Aviso especial a toda la Comunitat Valenciana

También se emitió un aviso especial a toda la Comunitat Valenciana ante el riesgo de que la dana Alice que se ha desplazado hasta Alicante, vuelva a ascender hacia las provincias de Valencia y Castellón de cara al fin de semana, y que se "quede estacionada en algún punto en concreto" descargando cientos de litros, como ocurrió el pasado 29 de octubre.

El mensaje lanzadpo este mediodía a las poblaciones del litoral sur de Alicante / Levante-EMV

Está previsto que las lluvias intensas se prolonguen hasta el lunes en un fin de semana muy largo en la Comunitat Valenciana por el festivo del 9 d'Octubre, por lo que Bernabé insistió en pedir "mucha precaución en cuanto a los desplazamientos por las carreteras".

Tras la reunión, Valderrama hizo un repaso de las precipitaciones que han caído hasta el momento señalando que las más intensas seprodujeron en la ciudad de València así como en algunas poblaciones de la zona 0 como son Catarroja y también en Pedralba y Alcàsser.

Durante la noche no produjo ningún incidente de gran relevancia, aunque sí fue necesaria la intervención de los bomberos para achicar agua de garajes. Hasta la tarde de ayer el 112 recibió 12 llamadas relacionadas con problemas derivados de las lluvias referentes a daños en fachadas o árboles caídos.