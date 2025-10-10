Los hospitales de València también detectan un auge de la droga alfa: "Hay cada vez más casos con consecuencias muy graves"

La muerte de un joven de 23 años al caer desde un piso 14 después de consumir droga alfa ha vuelto a poner el foco sobre las drogas psicoactivas y su consumo recurrente en prácticas sexuales, como el 'chem sex' o sexdopaje en su acepción castellana. Su consumo se ha acrecentado en las últimas semanas en València o, al menos, se ha producido una explosión de personas que han acudido a urgencias hospitalarias con casos psicóticos derivados de su consumo. Así lo explica el presidente de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunitat Valenciana, Paco Bellver, quien da fe del 'boom' registrado desde hace pocos días, aunque desconoce los motivos. "No sabemos aun si se ha puesto más de moda o ha llegado una partida más pura o potente que explique este incremento notable desde hace semanas, pero está siendo muy llamativo", explica a Levante-EMV. Así lo constataba también la Policía que ha detectado un aumento de su consumo en citas sexuales que acaban en robos, agresiones y extorsiones.

Todos estos casos recientes tienen un denominador común: son varones, generalmente jóvenes y su consumo está relacionado con prácticas sexuales. "Lo habitual es tomarlo entre homosexuales y al participar en sesiones sexuales en grupo, como orgías", añade Bellver. Los motivos son claros: la droga alfa -también conocida como flakka- es un estimulante o excitador que conlleva la "desinhibición" de las personas que la consumen y les permite "hacer cosas que no harían en situaciones normales". "La presión social también contribuye a incrementar su consumo", apunta.

Sin embargo, la situación genera "mucha inquietud" a los especialistas porque su consumo está al alza en València y porque, además, se está extendiendo a otros contextos. "Estamos comenzando a ver más casos en gente que la prueba como estimulante, sustituyendo al consumo de las metanfetaminas", añade Benjamín Climent, miembro de la Unidad de Toxicología Clínica y de Medicina Interna del Hospital General de València. Como su homólogo, Climent califica la situación de "muy grave" y sus consecuencias de "catastróficas".

Este reconoce que, por el momento, "no podemos identificar las pirovaleronas en consulta o urgencias". ¿Cómo sabe entonces que el auge es de droga alfa? "Nos lo indican los pacientes que atendemos", confiesa.

David García Sebastiá / Teresa Domínguez

Un "superactivador"

Este tipo de pirrovalerona actúa sobre los neurotransmisores, los responsables de estimular las zonas del cerebro encargadas de controlar los mecanismos de alerta, los estados de ánimo o la excitación. "Es una droga superactivadora -, explica Climent- con una vida muy corta, pero mucho más potente que la cocaína que, en caso de consumirse muchas veces, puede generar un trastorno adictivo y provocar una conducta alterada de dependencia". Lo peor es que "no hay un tratamiento clínico concreto" para revertir sus efectos, añade.

Los efectos más nocivos, como en el caso del joven fallecido en Maestro Rodrigo, es la aparición de una psicosis descontrolada; sobre todo, si se consume en dosis abundantes, por encima del límite personal, diferente para cada persona. "En estos casos, genera brotes psicóticos o ataques de ansiedad que pueden acabar en tentativas de suicidio al sufrir episodios de paranoia", explica Bellver.

Esta es una de las tres principales complicaciones citadas por Climent. Las otras dos son las siguientes:

El contagio de una enfermedad infecciosa , como ocurría antiguamente con los adictos a la heroína.

, como ocurría antiguamente con los adictos a la heroína. Y el riesgo de sufrir cuadros de broncoespasmos severos, en caso inhalarla fumada, que provocan insuficiencia respiratoria aguda, que lleva a los pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) porque son incapaces de respirar de forma autónoma.

Droga barata y accesible

Son varios los factores detrás del auge del consumo de esta droga, convertida en un fenómeno en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o València. El primero de ellos es su efecto rápido, ideal "para personas hedonistas que buscan placer al instante", apunta Bellver. El segundo, su coste asequible con precios similares a los de la cocaína, pero con efectos más explosivos. El tercero, su baja interferencia en la erección sexual, en contra de lo que ocurre con otras sustancias. Y, por último, su mayor accesibilidad. "Si sabes donde buscar se venden por Internet como productos de herboristería o droguería -asegura Bellver-. Se trata de una sustancia que con un cambio mínimo de la molécula no está ilegalizada y eso facilita su difusión".

Un total de nuevas 47 sustancias psicoactivas en 2024

Las drogas psicoactivas, como la alfa, están en auge en Europa; no solo en su consumo, sino también en la aparición de nuevas sustancias. Solo en 2024, la Unión Europea notificó, por primera vez, 47 nuevas sustancias psicoactivas, según lo recogido en el "Informe Europeo sobre Drogas 2025", un documento que alerta sobre una cuestión clave: "Sus riesgos para la salud son generalmente desconocidos", aunque sí que especifican que algunos plantean "claramente" un riesgo agudo de intoxicaciones graves o incluso fatales. Además de la droga alfa, hay otras igualmente de diseño asociadas a las prácticas de dopaje en sesiones de sexo, en pareja o en grupo, tales como tusi, la mal llamada cocaína rosa, una mezcla de ketamina, anfetaminas (cristal, éxtasis...) y cafeína (o incluso paracetamol) o popper (nitrito de amilo), cuyo uso primigenio fue aliviar las anginas de pecho.