Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elx: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”

Jesús Bernabé Manresa, un vecino del campo de Elx, vivía a media tarde del jueves uno de los momentos más angustiosos “si no el que más”, de su vida, después de que una avenida repentina de agua del río Vinalopó arrastrara su coche cuando regresaba a casa y lo cubriera casi por completo. El suceso, ocurrido en un camino rural que conecta la zona del restaurante Nugolat con la carretera del León, dejó su vehículo siniestro total y al propio Bernabé “con el agua al cuello”, según relata.

“En menos de quince segundos me llegaba el agua a la ventanilla”, cuenta todavía conmocionado. “Tuve que salir por la ventana y avanzar contracorriente para poder salir del río. Puedo decir que he vuelto a nacer. Hoy me duele absolutamente todo el cuerpo”.

Accidentado y un técnico de la grúa observan el coche en medio del cauce del río Vinalopó en el campo de Elche / INFORMACIÓN

Falta de señalización y peligro en el cauce

El vecino asegura que no había ninguna señalización ni aviso que advirtiera del peligro en el camino. “No había nada cortado ni nadie avisando. El agua pasaba por debajo del puente, pero parecía controlada. De repente, salió una bocanada del río y me vi atrapado”, explica.

Mientras luchaba por salir del vehículo, Bernabé vio a dos agentes de la Policía Local a pocos metros, pero asegura que “no me ayudaron. No sé la razón. De todos modos no tenían ni cuerda ni nada. Uno de ellos sólo llevaba unas botas cortas, no tenían medios”.

El hombre, que tiene un 65% de discapacidad reconocida por motivos de audición, logró salir por su propio pie mientras la corriente arrastraba su coche unos metros cauce abajo. “Si llega a pasarme con un niño o un mayor dentro del coche estaríamos hablando de una tragedia. Yo salí porque tenía algo de fuerza, pero estuve a punto de no contarlo. La gente tiene que saber lo peligroso que es pasar por las zonas de ramblas y cauces. Sin darte cuenta estás con el agua al cuello”, afirma.

Reclama limpieza del río y más medios

Según su testimonio, la ayuda para recuperar el coche no llegó de los servicios oficiales, sino de un grupo de voluntarios del campo con vehículos todoterreno que colaboran habitualmente con la Guardia Civil en emergencias rurales. “Fueron ellos los que vinieron a ayudarme. Incluso me dijeron que muchas veces prestan sus coches todoterreno a los agentes porque no tienen medios suficientes para llegar a estos sitios”, lamenta.

Una imagen donde se ve el camino que quiso cruzar el accidentado y su coche arrastrado por la riada en el Vinalopó / INFORMACIÓN

El vecino también reclama una actuación urgente en el cauce del río Vinalopó y en las motas de contención. “El río está sucio, lleno de maleza, y las motas rotas desde hace años. Si no lo limpian, esto volverá a pasar. Esta vez me ha tocado a mí, pero la próxima puede ser una desgracia”, advierte.

Tras la angustia vivida, Jesús Bernabé agradece estar vivo. “He tenido suerte. Pero que nadie piense que el agua avisa cuando llega en riada. En quince segundos pasé de conducir tranquilo a pelear por mi vida”, concluye. Los daños por la dana en Elche han sido varios.