El Consell autoriza el suministro de medicamentos biológicos biosimilares a los centros de la sanidad pública

El valor estimado para cuatro años asciende a 485,3 millones

La Sanidad pública seguirá facilitando medicamentos inmunosupresores

La Sanidad pública seguirá facilitando medicamentos inmunosupresores / Fernando Bustamante

Redacción Levante-EMV

València

El Consell ha autorizado un acuerdo marco para el suministro de medicamentos biológicos biosimilares a los centros de la sanidad pública valenciana. Se trata de unos medicamentos equivalentes en su estructura molecular, actividad farmacológica, eficacia y seguridad a otro biológico, denominado medicamento de referencia, cuya patente ha vencido y del que existe una amplia experiencia de uso clínico. Los medicamentos de mayor impacto incluidos son los inmunosupresores ustekinumab, adalimumab o tocilizumab, dirigidos a tratar enfermedades inmunomediadas (patologías crónicas donde el sistema inmunitario provoca una inflamación crónica que ataca a los propios tejidos del organismo), como la artritis reumatoide, psoriásica, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

Acuerdo dividido en 23 lotes

También incluye anticuerpos monoclonales como rituximab, trastuzumab o bevacizumab, dirigidos a tratar diferentes tipos de cáncer, o el omalizumab, indicado en asma alérgica o rinosinusitis crónica. El acuerdo marco se divide en 23 lotes y tiene por objeto la selección de empresas que suministrarán los medicamentos, la fijación de precios y el establecimiento de las bases que regirán los contratos de suministro.

Esta licitación se incluye en el plan de actuación de la Conselleria de Sanidad para incrementar el porcentaje de productos de compra centralizada, con objeto de obtener no solo los mejores precios sino los productos de mayor calidad y una mayor equidad y eficiencia de las compras públicas, dentro del ámbito de aplicación de la ley 9/2017 de contratos del Sector Público.

La duración del acuerdo es de un año, con posibilidad de prórroga por períodos mínimos de un año hasta un máximo de tres años adicionales, y tiene un valor estimado de 485,3 millones de euros.

El Consell autoriza el suministro de medicamentos biológicos biosimilares a los centros de la sanidad pública

